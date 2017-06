Romans - CuriositÃ©s ou Ã©tranges liaisons

"La Vie ne danse qu'un instant", de Theresa Révay (éd. Albin Michel)

En 1936, Alice Clifford, américaine et correspondante du New York Herald Tribune, assiste au retour triomphal de Mussolini de l’Abyssinie. Parallèlement les bruits de bottes n’en finissent pas dans l’Allemagne d’Hitler et de l’autre côté des Pyrénées où la guerre d'Espagne secoue tout un pays. Alice aime suivre et analyser les événements. C’est une femme libre et malgré quelques liaisons que la morale pourrait réprouver, elle ne cède pas au fascisme. Son goût pour la liberté la place souvent sur le devant de la scène avec les risques qui en découlent. Mais pourquoi risque-t-elle ainsi sa vie? Quelles blessures cache-t-elle?

"La nuit pour adresse", de Maud Simonnot (éd. Gallimard)

Robert McAlmon avait tout pour devenir une légende. Marié à la fille de l’homme le plus riche d’Angleterre, cet Américain est devenu le parrain des Américains expatriés à Paris. Paris fut une fête, pour lui: il fut l’ami de Kiki, de Man Ray, d’Aragon. Il connut Nancy Cunard et Hemingway, Joyce, Gertrude Stein qu’il aida à être publiés. À travers la vie de cet éditeur, c'est le portrait d’une génération perdue que nous offre l’auteur.

"La Toile", de Sandra Lucbert (éd. Gallimard)

Le deuxième roman de Sandra Lucbert se penche sur les hackers, les esthètes, les chefs d’entreprise: tous, pour réussir, tissent et inventent des réseaux. Agathe Denner et Guillaume Thévenin semblent posséder toutes les ficelles pour imposer leur agence d’art numérique. Ils sévissent du 11ème arrondissement à la Turquie, en passant par Times Square, se déguisent en lanceurs d’alertes, se jouent des naïvetés des uns et des autres… Entretiennent d’étranges relations, inventent de fausses fêtes arrosées de champagne. Bref des liaisons bien dangereuses dont on ne sort pas forcément vainqueurs, heureusement.



Les coups de cœur de Christophe Henning

- "Dans ce jardin", de Pascal Quignard (éd. Grasset)

- "C'est trop bien", de Philippe Delerm (éd. Milan)