Mobilités dans la Métropole de Bordeaux

Les mobilités sont de plus en plus centrales dans l’aménagement des villes et des métropoles. Les grands projets urbains interrogent nos « imaginaires de la mobilité », et ces imaginaires influent sur la manière d’aménager la ville, notamment dans la Métropole bordelaise.

Julie Ambal a soutenu sa thèse sur ces questions. Elle est interrogée par Véronique de Poncheville pour « Que cherchent-ils ?», diffusé mardi 14 janvier à 19h30, rediffusion jeudi 16 janvier à 11h30, puis disponible en écoute différée ci-dessous ou à partir de la page Internet de l'émission.