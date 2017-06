Scène ouverte - 16 juin 2017 à 18:30 Tremplin musical des lycéens (La Nef-Pineapple-Grand-Mère Coco)

Deux groupes partagent cette dernière émission de la saison… Ils ont des points communs : ces musiciens sont encore lycéens ou presque, ils ont envie de partager leur approche musicale et mettent chacun de la conviction dans leur univers. Le groupe Pineapple s'affirme dans un esprit rock et Grand-Mère Coco dans un univers funky-rap. Tout récemment, ces jeunes musiciens ont vécu une expérience forcément importante : ils ont participé au tremplin musical des lycéens porté par la Nef et les animateurs culturels des établissements scolaires. Pineapple et Grand-Mère Coco ont joué sur la scène de la salle il y a un mois, le 17 mai"