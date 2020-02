La vente ratée de la ferme à François

La vèt'avorto d'la farma a Fanfoué

C'est l'histoire, au siècle dernier, d'un cultivateur célibataire qui a mis une annonce pour vendre sa ferme et prendre sa retraite dans une petite maison à proximité.

En patois cette mise en situation donne :

Y'è l'istoéra d'on pa-izan vie garson k'a b'to n'anonse pè vèdre la farma et prèdre la r'tréta djè na p'tchouta mézon jist'è flan.

Un jour, un citadin lui téléphone pour venir visiter.

François, qui comprend tout juste le français et le parle très mal, demande à son voisin de venir avec lui pour la visite.

Voilà le jour où l'acheteur, un citadin vêtu comme un ministre, arrive dans sa belle voiture.

Le citadin : - Bonjour messieurs !

Fanfoué : - Bonzhor monchi. Tché no, on fo po dè gônye : y'a po dè

''messieurs''; mè, d'si Fanfoué é li, y'è l'Jozè.

Joseph : - François vous a dit bonjour. Chez nous, on ne fait pas de manières : il n'y a pas de

''messieurs'' : lui c'est François et moi je suis Joseph.

Le citadin : - Enchanté !

Fanfoué : - Tou ki vo no shanto ?

Joseph : - Riè, riè, y'è na politéssa.

Fanfoué : - È bin, on vo alo forè l'tor d'la propryéto.

Joseph : - Eh bien, on va aller faire le tour de la propriété.

Le citadin : - Ce n'est pas trop grand ?

Joseph : - I te d'mède sé y'è po trô gran.

Fanfoué : - Y'è po biè gran, mé pè l'pri, d'i léche to dinse : la farma, lo z-eutil é lè bétchè.

Joseph : - Ce n'est pas bien grand, mais pour le prix, il laisse tout ''en l'état'' : la ferme, les outils et les bêtes.

Le citadin : - C'est à dire que je ne voulais acheter que la ferme !

Joseph : - I di k'i vou ashto k'la farma !

Fanfoué : - Atè mon brove monchi, i fô to prèdre, otramè te prè riè !

Joseph : - Attendez mon brave monsieur, il faut tout prendre, autrement vous ne prenez rien.

Le citadin : - Bon d'accord, je prends tout, mais plus tard, je vendrai les bêtes.

Joseph : - L'è d'akor, i prè to, mé p'tor, i vèdra lè bétchè.

Fanfoué : - P'tor, vo faré bin k'mè vo vodré.

Joseph : - Plus tard, vous ferez bien comme vous voudrez.

Ils font le tour de l'habitation : la cuisine, le séjour et les chambres.

I fon l'tor d'l'abitachon : la kozena, la sol'a m'djé é lè shanbrè.

Le citadin : - Les murs sont en bon état, mais il faudra tout refaire à l'intérieur de la maison.

Joseph : - I di k'lè moralye son bouonè, mé k'i fôdra to r'fore djè la mézon.

Fanfoué : - Y'a po b'zouè dè r'fore ! D'étou véramè biè djè s'ta mézon.

Joseph : - François dit qu'il n'y a pas besoin de refaire et qu'il était très bien dans cette maison.

Le citadin : - Oui, mais il faudrait rafraichir un peu.

Fanfoué : - I fo tozhor bon djè la mézon, fô po r'frédi !

Joseph : - I di po k'i fo po bon djè la mézon é k'i fô r'frédi, i vou jiste i bayé on kou d'badijon.

Le citadin : - Oui, c'est bien cela !

Fanfoué : - Di li k'on vo alo vé l'ègor, l'korti, l'shan é lo pro, sé i vou biè.

Joseph : - On va aller voir le hangar, le jardin, le champ et les prés, si vous voulez bien.

Ils continuent la visite et arrivent devant un grand parc où pâture un jeune veau.

I kont'nion la v'zeta é i z-arivon d'van on pork yeu on mozhon è t-apré brouto.

Le citadin : - Qu'y a-t-il au fond du parc ?

Joseph : - I d'mède sè k'y'a i fon di pork.

Fanfoué : - È bin, y'è lé rushè d'lè avelyè.

Joseph : - Ce sont les ruches de ses abeilles.

Le citadin : - Je ne veux pas d'abeilles. Elles piquent et ça me fait enfler ...

Joseph : - I vou po dè z-avelyè. L'pikon é sè l'fo èflo ...

Fanfoué : - M'z-avelyè, l'm'on zhamé p'ko. É, l'z-on zhamé p'ko nyon.

Joseph : - Ses abeilles ne l'ont jamais piqué, et, elles n'ont jamais piqué personne.

Le citadin : - Je ne peux pas vous croire !

Joseph : - I pou po te krére.

Fanfoué : - Lè z-avelyè, èl son t-ikè é èl von rèsto ikè, y'è to dinse !

Joseph : - François vous dit :-Les abeilles, elles sont ici et elles vont rester ici, un point, c'est tout.

Fanfoué : - Ékita vé, d'vodrè vo dire koke chouza.

Joseph : - Écoutez, François veut vous dire quelque chose.

Fanfoué : - D' krè k'vouo z-avo biè b'zouè d'aprèdre s'k'y'è d'vivre a la kanpanya.

Joseph : - François pense que vous avez besoin d'apprendre ce qu'est la vie à la campagne.

Le citadin : - Effectivement, j'ai besoin de me familiariser.

Joseph : - Oua, i di k't'o rézon …

Fanfoué : - Totor, d'lé vie sorseuto kan na vasha a borèlo, é d'é onko biè vie la pôte k'l'a fé kan t-on è passo è flan d'la r'goula d'la louija.

Joseph : - Tout à l'heure, il vous a vu sursauter quand une vache a beuglé et il a remarqué votre grimace en passant à coté de la rigole du purin.

Le citadin : - Oh, là, là ! Ça puait vraiment, encore pire que le tas à coté de l'étable.

Joseph : - I di k'sè flériéve, onko mé k'le moué de f'mié è flan d'l'ékouéri.

Fanfoué : - Di li k'on vo le léché to solè on momè pé k'i pojisse vér k'mè on è biè ikè.

Joseph : - On va vous laisser seul un instant pour que vous puissiez apprécier comme on est bien ici.

Les deux paysans s'en vont mais tardent un peu avant de revenir voir l'acheteur.

Lo dou pa-izan s'è môdon mé trénon navoér dèvan kè d'rev'ni vé l'ash'tèr.

Quand ils reviennent au parc, pas d'acheteur en vue.

Kan t-i r'venyon, po d'ashtèr.

Fanfoué : - Yeu tou k'i l-è passo ?

Joseph : - Je n'en sais rien où il est passé.

Fanfoué : - Yeu k'vo z-éto ?

Le citadin : - Là, là, sur l'arbre !!

Fanfoué : - Tou k'vo fajé lé nô chi l'pomyé ?

Joseph : - Que faites-vous là-haut sur le pommier ?

Le citadin : - Votre petit taureau est venu me bousculer à grands coups de museau.

Joseph : - I di k'ton p'tchou torè è v'ni l'boro a gran kou d'mojô.

Fanfoué : - Vo parlo d'on toré ! Y'è t-on vyô !

Joseph : - Vous parlez d'un taureau ! C'est un veau !

Le citadin : - Eh bien, j'ai eu peur. Et je suis monté sur l'arbre.

Fanfoué : - Y a po d'rézon d'avé poueu d'on vyô, i voliéve jiste vé sé vo z-aviéve kôke riè a li bayé.

Joseph : - Il n'y a pas de raison d'avoir peur d'un veau, il voulait juste voir si vous aviez quelque chose à lui donner.

Le citadin : - Oui peut-être, mais j'ai déchiré mon pantalon et éraflé mes chaussures à cause de cette sale bête.

Joseph : - I t'di : p'tétre bin, mé i l-a épnoya sa kilota é éraflo lo solor a kouza de chla sola bétcha.

Fanfoué : - Mon pouro monchi, d'pèsso k'vo z-éto po onko présto pè v'ni resto a la kanpanya !

Joseph : - Mon pauvre monsieur, François pense que vous n'êtes pas encore prêt pour venir habiter à la campagne !

Le citadin : - Je crois que vous avez raison et que je ne pourrai jamais me faire à vivre au milieu de ces bêtes dangereuses et respirer ces odeurs nauséabondes.

Joseph : - I di k'to rézon é k'i pora zhamé s'fore a vivre i mètè dè chlè môvézè bétchè é rèspiro totè chlè koféro ke fléryon tan.

Fanfoué : - On vo vo z-édo a dèchèdre dè chi l'pomyé é vo léché rètro tché vo.

Joseph : - On va vous aider à descendre du pommier et vous laisser rentrer chez vous.

Fanfoué : - É poé, vo z-avo po onko to vie ni to étédi : lè klôshè d'lè vashè kan l'son è shan, l'polè k'shante, lè polayè kè kakèton, l'one é lè z-ouè di v'zin, lè klôshè d'l'égleza.

Joseph : - Et puis, vous n'avez pas encore tout vu ni tout entendu : les cloches des vaches quand elles sont en champ, le coq qui chante, les poules qui caquettent, l’âne et les oies du voisin, les cloches de l'église.

Fanfoué : - To sè, sè parlo k'mè sè flérye kan t-on épantche le f'myé é la luija djè lo pro é djè lo shan.

Joseph : - Tout cela, sans parler comme ça sent mauvais quand on répand le fumier ou le purin dans les prés et dans les champs.

Le citadin : - C'est bien dommage ! Vous êtes des gens forts sympathiques.

Joseph : - I di k'y'è biè damazhe é k'on n-è d'zhè biè brove.

Fanfoué : - Fô po avé dè r'gré, ikè y'è po on n-èdrè k'è fé pè vo.

Joseph : - Il ne faut pas avoir de regrets, ici ce n'est pas un endroit qui est fait pour vous.

Fanfoué : - Dèvan d'vo z-è modo i fôdra m'bayé l'adréssa dè yeu k'vo resto. De poré passo vo vé, dè kou kè d'monte a Pari !!!

Joseph : - François dit qu'avant de partir, il faudra lui donner votre adresse. Il pourra passer vous voir, si il va à Paris !!!

Pour terminer cette émission nous vous proposons une chanson en patois, adaptée et interprétée par Monique BARON, sur l'air de « La Marion sur un pommier ».

LE MONCHU CHI L'POMIÉ

Le Monchu chi le pomié ) K'atèdjévè le Fanfoué ) Bis Pè ki v'nissè kéri son vyô

l'aviévè poueu dè déchèdre Tan ki l-étè ikè.

I voliévè ash'to la farma )

Dè noutron brove Fanfoué ) Bis Mé i konèchévè po biè

La vré via djé noutra kanpanya Pouro, pouro Monchu

L'aviévè to t-ép'noya )

Sa brova kilota ) Bis

onko so solor è kouér Pè s'èssôvo dèvan chô vyô

monto djé l'pomié.

Pè pojé vivrè tché no )

Fô étrè di pa-i ) Bis

omo chètre le femié Ètèdre pioulo lè polaye sono lè klôshè.

LE MONSIEUR SUR LE POMMIER

Qui attendait le Fanfoué ) Bis Pour qu'il vienne prendre son veau Il avait peur de descendre Tant qu'il était ici.

Il voulait acheter la ferme de notre François ) Bis

Mais il ne connaissait pas bien La vraie vie dans notre campagne Pauvre, pauvre monsieur.

Il avait tout déchiré )

Sa belle culotte ) Bis

Et encore ses souliers de cuir

Pour se sauver devant ce veau

Et monter dans le pommier.

Pour pouvoir vivre chez nous )

Il faut être du pays ) Bis

Et aimer sentir le fumier

Et entendre crier la volaille

Et sonner les cloches.