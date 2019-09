Les Rendez-vous de l'Histoire à Blois : tout savoir sur l'Italie

Je voudrais vous faire partager mon enthousiasme, ce matin, pour un événement qui a lieu chaque année à l’automne et auquel, chaque année, j’ai plaisir à me rendre. Et je ne suis pas la seule!

À priori rien de très affriolant : passer un week-end à écouter des profs qui parlent… Je vous vois déjà faire la moue!



Pourtant les quatre cents conférences, tables rondes et autres débats proposés dans cette jolie cité des bords de Loire sont tout simplement passionnants! Les plus grands noms de la recherche historique de toute l’Europe s’y pressent. On se sent plus intelligent lorsqu’on en sort.



Cela fonctionne comme n'importe quel festival. Vous vous procurez le programme sur le site rdv-histoire.com ou en arrivant sur place, vous cochez les conférences qui vous intéressent et vous courrez faire la queue pour être sûr d’y accéder! Chaque année, les historiens suivent un thème qui leur est donné: il y a eu le corps, la guerre, les paysans, les empires...

Cette année, nos érudits ont planché sur… l’Italie! Il faut dire que le Val de Loire célèbre actuellement en grande pompe les 500 ans de la Renaissance, ce mouvement artistique et intellectuel né en Italie. Et Blois, avec son château royal, doit beaucoup à la Renaissance. Donc ce thème s’imposait en 2019.

Au fil de ces quelques jours, vous pourrez aller écouter une conférence sur :« Comment le fascisme est-il arrivé au pouvoir ? » puis, vous précipiter à une table ronde sur : « Ce que le christianisme doit à l’Italie »… Mais il est aussi possible d’entendre des archéologues révéler de nouvelles hypothèses sur le rôle de Léonard de Vinci dans la construction du château de Chambord, ou de saliver à mieux comprendre la diffusion de la cuisine italienne dans le monde…



Certaines manifestations sont plus inattendues. Ainsi, les festivaliers pourront applaudir l’historien Patrick Boucheron qui se produira sur scène, avec la comédienne Dominique Blanc, pour une balade littéraire.

Il y aura aussi des projections de films, des expositions, un très riche salon du livre… Tous les hauts-lieux de Blois sont bien sûr réquisitionnés pour l’occasion et il règne dans le centre-ville une ambiance très bon enfant. On croise les festivaliers qui montent et descendent de la Halle au grain, épicentre du festival jusqu’au Château qui abrite de nombreuses conférences…

Ce qui me ravit aussi, c’est qu’à Blois, toutes sortes de gens se retrouvent : étudiants et professeurs de collèges et lycées, mais aussi des retraités curieux, des scolaires et leurs parents, des fans de romans historiques, des généalogistes… Ils sont là, tout simplement pour partager, le temps d’un week-end, le plaisir de la connaissance.