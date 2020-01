Yves Crouzet

" Les couleurs de l'amour " (City Édition)

À la suite d'un choc amoureux, Valentin a perdu la vision des couleurs. Il est convaincu qu'il guérira de cette étrange maladie quand il rencontrera la femme de sa vie. Mais d'échec en échec, il désespère de la trouver. Jusqu'au jour où il retrouve celle qui est à l'origine de son mal, Julie, son amour de jeunesse. Le miracle tant espéré se produit enfin : il voit à nouveau en couleurs ! Mais est-ce bien Julie qui est à l'origine de cette guérison ?

Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor

Yves Crouzet – Les couleurs de l’amour – City Edition - 17 € 90

Yves Crouzet Stéphanois de Paris a exercé divers métiers dans le domaine du

développement, de la formation professionnelle et des finances publiques. Auteur de

nombreuses nouvelles et de plusieurs romans il a obtenu le Prix du jury du roman de

l’été Femme Actuelle pour « Les fantômes du Panassa ».

La descente aux enfers de Valentin avait commencé quand Julie l’avait quitté pour un étudiant

en deuxième année aux Beaux-Arts. Ça faisait pourtant deux ans qu’ils vivaient une liaison

grandiose quand patatras elle le largua comme une vieille chaussette et pour une virgule dans

les Misérables qui plus-est ! Il en avait été atterré, démoli, laminé et du jour au lendemain sa

vision avait été frappée d’une incroyable affection : il ne voyait plus les couleurs.

Pour n’importe quel paysan du Danube - du beau Danube bleu évidement - c’aurait déjà été

un drame, mais pour lui qui envisageait une carrière internationale dans la peinture c’était un

enterrement de première classe loin des galeries et des cimaises. Il avait consulté tout le saint

frusquin de la médecine spécialisée : scanners, IRM, électroencéphalogrammes, c’était plié,

emballé, râpé, « cécité corticale d’origine somatique ». Il était bon pour une vie en noir et

blanc.

A moins que… A moins que, l’origine du mal étant un chagrin d’amour, une nouvelle passion

à la Roméo et Juliette, Tristan et Yseult, Héloïse et Abélard voire Bonnie end Clyde ne lui

permette de remettre en couleurs son optique cavaleuse. Certes il avait fait des essais avec

quelques hirondelles de faubourg, mais si parfois après quelques câlins crapuleux sa vision

redevenait polychrome, rapidement elle replongeait dans le gris souris. Adieu les rêves

d’avenir en technicolor, non il ne repeindrait pas la Sixtine, non il ne serait pas le futur

Douanier Rousseau, non il ne ferait pas le bonheur des journaux spécialisés de Tokyo et de

New York.

Depuis quatre ans qu’il travaillait à « L’Oiseau de Papier » - une petite maison d’édition

parisienne - ses ambitions partaient en quenouille et se fondaient dans les univers de Soulages,

Daumier, Gustave Doré, Albert Decaris et Hugo Pratt. Et puis un beau matin Julie débarquait

à Paris alors qu’une nouvelle perruche sortait de sa cage à « L’Oiseau de Papier ». Face à une

grande blonde et à une petite rousse, Valentin allait-il pouvoir enfin offrir à sa vue à éclipses

les couleurs de l’arc en ciel ?

