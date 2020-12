10 ans de sursis pour EDF

Sans surprise, l’Autorité de sûreté du nucléaire (ASN) a donné jeudi son feu vert à dix ans de fonctionnement supplémentaire des 32 réacteurs de 900 MW, les plus anciens de son parc, qui atteignent les quarante années d’exploitation. Ils ont été lancés sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, mort mercredi. Cet allongement est cependant soumis à une condition : la réalisation de travaux supplémentaires.

Une consultation des Français sur la question a été ouverte jeudi. Elle s’achèvera le 15 janvier. Ces six semaines en période de fête, qui ont suscité l’ire des anti-nucléaire. "L’ASN veut appliquer un vernis citoyen à des décisions qui engagent la sécurité de toutes et tous, sans mettre en place les moyens d’un réel débat", regrette Roger Spautz, de Greenpeace, interrogé par mon confrère de La Croix Jean Claude Bourbon.

Quarante ans d’exploitation, ça commence à faire beaucoup. En réalité, tous les réacteurs construits sur la base d’un même modèle de conception américaine font l’objet tous les dix ans d’une révision complète. Mais là, on arrive au bout des quarante ans de fonctionnement pour lesquels ils avaient été conçus initialement. 13 d’entre eux les ont d’ailleurs déjà dépassés. Mais aux États-Unis, rappelle le président de l’ASN, ces réacteurs ont déjà été autorisés à fonctionner jusqu’à 60 ans.

Augmenter le niveau de sûreté

Pour chaque réacteur, il va falloir notamment examiner les phénomènes de vieillissement, notamment les éléments qui ne peuvent pas être remplacés, comme la cuve et l’enceinte de confinement en béton. L’objectif est d’augmenter le niveau de sûreté pour le rapprocher de celui des réacteurs les plus récents comme l’EPR, en construction à Flamanville. Cela passe notamment par des retours d’expérience, la prise en compte de l’accident de Fukushima et l’anticipation face à des agressions extérieures, comme les canicules ou les inondations, qui pourraient à l’avenir être plus importantes en raison du réchauffement climatique.

Un défi industriel

Pour l’entreprise, le défi sera surtout industriel, car il a perdu beaucoup de savoir-faire ces dernières années en raison de la fin du programme nucléaire. C’est ce qui semble inquiéter le plus l’Autorité de sûreté, au vu des déboires récents de la filière. Le chantier a démarré en 2019 avec le réacteur 1 de Tricastin, mais va devoir s’accélérer. Et dès 2021, 4 à 5 unités seront concernées par an, avec plusieurs milliers d’intervenants pour chacune. Pour l’ASN, ces travaux sont un "bon moyen" pour le secteur de "faire la démonstration" qu’il est capable de construire de nouveaux réacteurs.

Au moins 800 millions d'euros par réacteur

L’ASN n’a pas chiffré le montant de ces nouvelles exigences, mais ça ne sera pas donné. Très endetté, EDF a évalué son programme de "grand carénage" à une cinquantaine de milliards d’euros, soit environ 800 à 900 millions par réacteur.