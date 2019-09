Un MOT TRÈS ANCIEN ET QUI SE RATTACHE AUX AMAZONES QUI SONT DES GUERRIÈRES…

Si on veut être précis, en fait, il faut remonter à la mythologie grecques avec les Amazones, un peuple de femmes guerrières que la tradition situe sur les rives de la mer Noire, en Lybie ou en Asie Mineure, et que les historiens rattachent aux femmes guerrières des Scythes ou des Sarmates. Et il ne fait aucun doute que sur cette réalité renforcée par la mythologie, nos civilisations ont souvent phantasmé. Y compris dans l’étymologie du mot, dont on ne sait pas grand-chose en fait mais qu’on on a souvent assimilé à tort au grec mazos, sein, variante de mastos, avec le privatif a-, amazone renvoyant ainsi étymologiquement à la légende selon laquelle elle se mutilaient le sein droit pour mieux tirer à l’arc, légende inspirée de l’Éthiopide, une épopée de la Grèce antique faisant partie du Cycle troyen.

Cela étant, le mot passe en langue française au XIIIe siècle en tant que nom propre et en 1564 en tant que nom commun ainsi défini par Furetière en 1690 comme « femme ou fille généreuse & guerrière », généreux au Grand Siècle, signifie qui a l’âme noble et a le sens de l’honneur. Il n’en reste pas moins que l’on donna ce nom d’Amazone, au fleuve irriguant la gigantesque forêt d’Amérique du sud.

Selon la tradition, peut-être légendaire, ce fut Francisco de Orellana qui l’appela ainsi parce que le 24 juin 1541, il fut attaqué pendant son voyage sur le fleuve par une tribu de femmes guerrières, d’où l’analogie. Mais une autre origine est possible.

Il se peut que ce soit une reprise du mot amassona qui en langue tupi, signifie « destructeur de bateau », parce le mascaret, cette vague propre aux grandes marées de printemps, était ravageuse pour les embarcations des Indiens d’Amazonie. Et aujourd’hui, je me demande si on n’aurait pas besoin d’une armée d’Amazones, pour qu’on ne touche pas à cette forêt qu’on fait scandaleusement brûler.

Vive les Amazones d’Amazonie !