Après la crise du Coronavirus, quelle résurrection pour l'économie ?

Pâques est l’occasion pour chacun de nous de prendre conscience de la victoire de la vie sur la mort. A un moment ou la mort rode encore dans les Ehpad et les services de réanimation, il est important de croire dans la vie éternelle qui commence sur terre. Vous allez me dire, c’est bien gentil mais les personnes vont vous interpeller « Mon entreprise est fermée, mon emploi est en danger. Mon problème est très court terme ! » Je comprends et compatis pour toutes ces inquiétudes légitimes et bien réelles d’une famille à nourrir, d’une annuité d’emprunt qui bien que décalée restera à rembourser. La période va être rude, nous devrons être solidaires ! En ces temps confinés, les difficultés restent pleines et entières, nous oscillons entre peur et colère, entre gants et les masques nécessaires pour la reprise du travail. Mais si ce virus au-delà d’attaquer des poumons, nous aidait à retrouver la vue sur des modes de vies préjudiciables et non durables.



Si ce virus contribuait à faire tomber nos arrogances, nos certitudes, la manière avec laquelle nous avons surexploité les énergies fossiles et les richesses naturelles, la dignité perdue des plus fragiles. Grand corps malade dans son dernier titre dit « Ce monde des adultes est devenu si fragile, l’ordre établi a explosé en éclats, les terriens se rappellent qu’ils sont humains et fragiles et se sentent peut-être l’heure de tout remettre à plat » Et si ce virus, nous aidait à retrouver la mémoire et le bon sens sacrifiés face aux logiques de pouvoir, d’argent et d’ambition. Nous redécouvrons les transparents de la république : les livreurs, les infirmières, les éboueurs, les ouvriers, les chauffeurs…qui deviennent des héros et les politiques vacillent car il convient d’inventer un nouveau modèle.

Comme tous, ils doivent revisiter le modèle et leur rapport au pouvoir, à l’argent et à l’écologie. Les EDC s’appuyant sur la pensée sociale chrétienne proposent ces balises depuis quelques années. Bonne nouvelle, elles vont devenir audibles et recherchées, c’est le moment de les communiquer! L’enjeu est stratégique : faut-il vendre des avions et des armes dans le monde entier ou développer des écosystèmes locaux, régionaux, nationaux… en réinventant nos filières agricoles, agro-alimentaires, textiles, bâtiment, mécaniques, nos modes de transport… Face aux nombreuses défaillances d’entreprise, faut-il mettre des centaines de milliers de personnes au chômage ou développer un plan Marshall pour accompagner l’entreprenariat, le local, l’environnemental : isolation des bâtiments, production locale d’énergie, l’écotourisme, l’agriculture du vivant… Dieu à la réponse ! C’est donc en suivant aussitôt et complétement le Christ que nous serons ces acteurs inspirés dont le monde a tant besoin.