Colonel Ivan Morel, à la tête du 27 : "Une grande émotion, une grande fierté"

Pour ce père de famille quadragénaire, c'est "une grande fierté" et surtout "une émotion familiale". Pour cause, le colonel Ivan Morel n'est autre que le petit-fils de Tom Morel, symbole du maquis des Glières en mars 44. C'est un "moment très particulier" pour celui qui est passé par l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr entre 1998 et 2001.

Passage de témoin

La passation de commandement a eu lieu ce vendredi sur le Pâquier. Le colonel Morel succède au colonel Vallençon. "C'est un ami" indique le colonel Morel. "On a eu une passation de consigne très claire et très nette" explique-t-il.



Il n'y aura pas de révolution au 27. Le colonel Ivan Morel l'assure. "Je prendrai la même direction". Il poursuit. "Que l'on s'appelle Morel, Vallençon, ou qui on veut, c'est exactement la même chose". Nénanmoins, celui qui était à l'état-major des armées à Paris souhaite poursuivre le travail entrepris sur la communication, mais aussi "être davantage à l'écoute de ses concitoyens". Pour le colonel Morel, le 27, c'est une famille.

Le 27 toujours en alerte !

La moitié du bataillon était présente sur le Pâquier, pour assister à la cérémonie. "Une partie du bataillon est en Guyane, en Afrique, dans la lutte contre l'orpaillage" explique le nouveau chef de corps. "Le bataillon va se reconstituer en novembre, pour être prêt dès l'été 2020 pour répondre à une alerte".