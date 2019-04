Courir en duo avec un malvoyant

Il y aurait en France environ 6 millions de personnes à chausser régulièrement leurs crampons pour courir. Une activité qui peut aussi être pratiquée, même à haut niveau, lorsque l'on a plus l'usage de ses yeux. Son nom : "la course en duo" qui réunit une personne malvoyante avec un guide non-déficient visuel. On doit l'idée à l'association Valentin Hauy qui a développé cette initiative un peu partout en France.

L'intérêt n'est pas que sportif, cette discipline permet aussi à travers de la formation, de l'information d'oeuvrer pour une meilleure intégration des non-voyants. Pour mieux sensibiliser le public au handica,p un triathlon national en duo est organisé tous les deux ans depuis 2010. Au menu, trois épreuves : une course à pied de 3,6 km, dix km en vélo tandem et un kilomètre et demie en canoé kayak.

Ce sport crée une relation très forte au sein du binôme, c'est le cas de Dominique Boucheron, aveugle depuis sept ans, qui est vite devenue accro à la compétition avec son binôme François. Elle décrit ce triathlon comme "une grande journée de partage".

De façon pratique, les deux participants sont réunis par une cordelette, plus ou moins tendue selon la difficulté du terrain. La communication à la voix est également très importante. Prochaine date pour le triathlon : le 15 juin prochain au parc de Versailles. Cinquante binômes sont attendus, il vous reste encore jusqu'au premier mai pour vous inscrire. A la clé, des coupes, des médailles mais aussi un repas convivial et des visites adaptées du château de Versailles

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'association Valentin Hauy.