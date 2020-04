Covid-19 : une coalition mondiale pour l'éducation

En effet, même si nous parlons des artistes, des professeurs et des élèves peu de médias on évoqué le fait qu’aujourd’hui ce sont de 1.5 milliard de, lycéens et étudiants qui doivent faire face à la fermeture des établissements. Et l’on estime à 800 millions ceux d’entre eux qui en sont totalement dépourvus. Pour cela l'UNESCO lance une Coalition mondiale pour l'éducation afin d'aider les États à développer les meilleures solutions d'enseignement à distance et à atteindre les enfants et les jeunes les plus à risque.

Cette coalition vise 4 objectifs :

- Aider les pays à mobiliser des ressources et à mettre en œuvre des solutions innovantes et adaptées au contexte pour dispenser l'enseignement à distance, que cela soit avec ou sans technologies ;

- Rechercher des solutions équitables et un accès universel ;

- Assurer une coordination et éviter le chevauchement des efforts ;

- Faciliter le retour des élèves à l'école lors de la réouverture des établissements, afin d'éviter une hausse des taux d'abandon.

Et vous l’aurez compris cette coalition ne vise pas uniquement les pays en développement, mais l’ensemble des pays du monde touchés par cette épidémie.

Pour remplir ces objectifs, l'UNESCO peut s'appuyer sur l’action des partenaires multilatéraux – le HCR, Organisation internationale du travail l’UNICEF, OMS, la Banque mondiale et j’en passe qui ont rejoint la Coalition pour apporter leur expertise afin de mettre en place d'un soutien rapide et coordonné aux États afin d'atténuer les effets néfastes des fermetures d'écoles, notamment pour les plus défavorisés. Deuxièmement le secteur privé où l’on retrouve les GAFA, mais aussi KPMG, ils apportent des ressources et leur savoir-faire en matière de technologie, de connectivité et de renforcement des capacités et cela dans respect des données personnel. Des organisations philanthropiques qui font également partie de la Coalition. Et qui engage leurs équipes et leurs ressources pour soutenir les écoles, les enseignants, les parents et les élèves pendant cette période, tout particulièrement en fournissant des ordinateurs et tablettes afin de suivre les cours dématérialisés? Et enfin nous, les médias comme la BBC qui s’est engagée à soutenir les jeunes provisoirement déscolarisés dans le monde. Pour cela elle diffusera des points de vue, des reportages et des documents éducatifs visant à sensibiliser les jeunes sur le risque représenté par le coronavirus.

À noter que nos médias français n’ont pas été en reste avec une offre impressionnante de podcast et autre programme éducatif dont je me régale dès que j’ai le temps.