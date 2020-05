Déconfinement: clarifier la situation

Il faudra beaucoup de pédagogie à Édouard Philippe le 7 mai en rendant publique une carte de France, verte ou rouge selon la situation sanitaire des départements. L’enjeu sera de taille : il faudra que les Français comprennent bien quels seront leurs droits et devoirs après le 11 mai.

Après avoir longtemps plaidé pour la bienveillance à l’égard d’un exécutif confronté à une crise sanitaire majeure et qui demain devra gérer une crise économique (et sans doute sociale) de grande ampleur, il serait inutile de s’abandonner ici à remarques ronchonnes.

Mais comme de nombreux Français pensent sans doute qu’un déconfinement progressif - aussi complexe à mener soit-il - ne doit pas se transformer en une usine à gaz, en d’immenses travaux dirigés pour apprentis-bureaucrates, ni surtout avoir pour effet de multiplier les incertitudes et les inquiétudes.

Afin d’éviter ces écueils, c’est à l’exact inverse que le gouvernement devrait tendre en lançant un appel à la responsabilité individuelle et collective des Français. Ils ont d’ailleurs largement prouvé ces dernières semaines qu’ils en étaient capables. Pour l’instant, ce n’est pas cette voie qui a été choisie par le gouvernement. Il s’est au contraire surtout employé samedi à se donner les mains libres dans la gestion de la crise en organisant le prolongement de l’état d’urgence sanitaire contre le Covid-19.

Cet état d’exception lui a accordé jusqu’ici et lui accordera jusqu’au 24 juillet des pouvoirs extraordinaires. L’argument est double : l’urgence et l’efficacité. Admettons… Mais dans cette hypothèse, il faut au moins essayer d’être efficace. Ce n’est pas encore vraiment démontré et c’est la raison pour laquelle la réussite du 11 mai se jouera le 7.

Un flou certain continue d’entourer les conditions pratiques et sanitaires de la rentrée des classes, le dessin de la carte des départements verts ou rouges (qui a donné lieu à partir de critères objectifs à des évaluations aberrantes) ou la vente des masques, pourtant obligatoires dans les transports publics après le 11mai... Entre le 7 et le 11, il y a quatre jours qui ne seront pas de trop pour se mettre en ordre de bataille pour le déconfinement.