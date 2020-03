Des moniales "spécialistes" du confinement

"On a une petite expérience de ce que c'est que le confinement, on voudrait vous partager un certain nombre de réflexions..." Avec humour, les moniales de l'abbaye de Boulaur se disent expertes... en confinement ! Elles sont 25 à vivre cloîtrées dans leur abbaye du Gers. Trois d'entre elles, Sœur Anne, Sœur Diane et Sœur Béatrice apparaissent dans une vidéo réalisée avec les jeunes du diocèse de Lyon. Si elles nous livrent la clé pour bien vivre le confinement - savoir organiser son temps - elles donnent aussi des conseils d'ordre spirituel.



©Abbaye de Boulaur ©Abbaye de Boulaur

La clé : savoir organiser son temps

"Se fixer des horaires et alterner" les moments de travail intellectuel et manuel, alterner aussi les temps de solitude et les temps de partage... "C'est très important de se discipliner en fixant des horaires, qui vont rythmer notre journée et être un peu comme sa colonne vertébrale." Il faut aussi se fixer des moments où on ne fait rien, rappelle la moniale.

Les moniales rappellent l'importance des rituels. Par exemple, elles adaptent le décoir de leur cellule au temps liturgique. Pour cela, chacun peut déployer des trésors de créativité.



apprivoiser le Silence et la solitude

Avec pédagogie, les moniales de Boulaur montrent comment le silence et la solitude nourrissent notre vie intérieure. Une véritable école de vie, puisque cela nous conduit à nous trouver en présence de Dieu.

La vie monastique, qui est, par certains aspects, la nôtre en ce moment, d’après les Sœurs de Boulaur, c’est une vie "à la loupe" : "On apprend à regarder le détail de notre quotidien." Et à s'émerveiller...