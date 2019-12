En Syrie, les frappes du régime continuent

En Syrie, les frappes continuent et 235.000 civils syriens ont donc dû quitter la région pour survivre. Pour alerter sur ce "désastre humanitaire", les organisations non-gouvernementales Médecin du monde et l’Union des organisations de secours et soins médicaux ont adressé une lettre à Emmanuel Macron pour lui demander un entretien. Les explications de Fyras Mawazini, vice-président de Médecins du monde.