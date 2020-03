Henri Tincq est mort

Henri Tincq était une figure de l’information religieuse en France

Né dans le Nord à Fouquières-lès-Lens le 2 novembre 1945 il a fait ses études à Sciences Po et à l'École supérieure de journalisme de Lille, avant de rejoindre la rédaction La Croix en 1972. Il y est devenu successivement chef du service Politique, rédacteur en chef adjoint et chef du service d'information religieuse. C’est au journal Le Monde qu'il est devenu cette plume passionnée et cet observateur reconnu de l’Eglise catholique de 1985 à 2008. Pendant 20 ans au Monde, Henri Tincq a joué un rôle fondamental dans les péripéties de l’Eglise. Il a aussi vécu le passage d’une information religieuse centrée sur l’Eglise catholique après le Concile à la couverture des religions avec un S…

Henri Tincq a été particulièrement marqué par le pontificat de Jean Paul II

Henri Tincq était un vaticaniste d’envergure internationale et un admirateur du pape polonais. En 2005 à la mort de Jean Paul II, il fut l’un des premiers à prédire la future élection de Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI. Dans l’actualité de l’Eglise en France, il s’est aussi passionné pour le carinal Jean-Marie Lustiger, l’ancien archevêque de Paris d’origine juive dont il a écrit une biographie, Jean-Marie Lustiger, le cardinal prophète. Depuis son départ en retraite du Monde en 2008, Henri Tincq, continuait à collaborer au site d’informations en ligne Slate.fr. Parmi ses derniers ouvrages, citons "La grande peur des catholiques de France" (éd. Grasset, 2018) ou "Vatican, la fin d'un monde" (éd. Cerf, 2019).

Les journalistes d’information religieuse lui rendent hommage

L’association des Journalistes d’Information sur les Religions dont il a été président de 1994 à 1999 lui a rendu hommage hier dans une lettre à ses adhérents qui parle de lui comme d’un journaliste engagé, le travailleur infatigable, le lutteur dans l'adversité… "La disparition d'Henri, victime du Covid -19 alors qu'il espérait une nouvelle greffe du rein et qu'il continuait de scruter avec passion, certes teintée de nostalgie, son Eglise qu'il a aimée autant qu'admonestée, signe la fin d'une époque, d'une génération, ... comme le dit le titre de son dernier livre "la fin d'un monde""