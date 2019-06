L'attention à la vulnérabilité, une clé pour réduire le mal-logement

Une famille syrienne, pour avoir dû fuir la terreur, est venue en France ; ses proches furent assassinés par Daesh. La quasi-totalité des résidents se sont mobilisés pour que ce foyer soit entouré ; il s’ensuivit un climat chaleureux et même amical qui ne fut pas étranger à son intégration, au-delà même des espoirs.



Il est vrai que cette famille, durement éprouvée, a des qualités humaines qui ont largement contribué à cette réussite. Ces derniers jours, rencontrant les résidents, tous reconnaissaient s’être assoupis, chacun se reposant sur ses lauriers ! Ces lauriers, disaient-ils, ne seraient-ils pas la couronne de bons moments, mais désormais passés. Aussi, comment transformer le souvenir en une mémoire d’avenir. La décision est d’accueillir une nouvelle famille en souffrance – il n’en manque pas – pour l’accompagner vers un mieux-vivre que l’amitié facilite.



Cet engagement, adopté à la quasi-unanimité et avec enthousiasme, souligne que là où l’on se rassemble pour une noble cause, la vie est comme métamorphosée par la joie de servir. Servir, c’est sortir de l’entre-soi en offrant à l’existence un horizon nouveau. Au diable les étroitesses de vue qui infligent des rigueurs compromettant l’avenir.



De cette expérience, confortée par le temps, nous pouvons tirer comme premier résultat que l’attention à la fragilité nourrit l’audace de ces changements transformant ce qui peut et doit l’être. Ainsi, se dessine, non point une conclusion, mais une suggestion. Et si dans beaucoup d’immeubles cette expérience était mise en œuvre, n’assisterions-nous pas à une fraternité actée. Nul doute que le mal-logement reculerait de façon significative.



L’argent manque, dit-on ; certes, mais la gratuité des relations est créatrice d’initiatives riches de sens. Entreprendre ainsi, c’est apprendre à écouter, à se comprendre et par là-même à s’entendre. Rien de nouveau sous le soleil ! Le Livre de l’Humanité rappelle que David l’emporte sur Goliath, la fragilité sur la force, d’où ces passages vers plus de vie qui jamais ne s’achètent, pour toujours naître du partage.



Oui, vraiment, cette voie mérite d’être développée.