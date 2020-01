A la découverte d'un trésor

Une fois n’est pas coutume je vais vous parler de moi, ce we, je reçois une voisine et sa petite Mathilde de 2 ans. La petite fille est très vite attirée par le livre de Katerina Gorelik dont la couverture brille au soleil. Il faut dire que c’est un bel objet avec des très joli détails cuivré brillant. Ni une ni deux on se retrouve Mathilde et moi sur le canapé à tourner les pages de ce bel album presque carré.

Qu’est ce qui se passe dans cet album ?

Avant de vous raconter l’histoire je voudrais mettre l’accent sur la beauté des illustrations, l’ambiance est proche de celle de Tim Burton tout en restant moins effrayante. Les illustrations mettent en valeur ce qui se passe sous terre et sur terre en coupe le rose, le noir et le violet domine. Les paysages sont peuplés de champignons géants, de chauve-souris aux yeux globuleux ou de crane de bouquetin. Il y a quand même des espaces plus rassurant notamment la caverne de maitre Blaireau qui elle est orange animer par un beau feu de bois.

Bon je reprends l’histoire maître blaireau raconte une histoire à tous les habitants de la forêt, mais il ne finit pas le livre et surtout il ne définit pas ce que c’est qu’un trésor. Et c’est la le hic puisque l’imagination de monsieur Taupe galope alors qu’il est dans son lit. Mais il verra bien et le lendemain il part avec sa lampe et sa pelle préférée et le voilà parti.

Durant son périple il rencontre un fantôme qui garde une couronne, un sceau et un sceptre. Mais bon monsieur Taupe ne sait toujours pas à quoi ça ressemble un trésor alors il prend le sceau parce que maître Blaireau aime bien sceller ses lettres. De même chez mes pirates assis sur un tas d’or il en choisi une seule pour l’Ecureuil. Et ainsi de suite il croise des renards, des émeraudes, un dinosaure, des perles.

Bon là j’avoue que la petite Mathilde a un peu relâché son attention. Alors on a sauté l’histoire du Mammouth pour arriver à la dernière rencontre de Monsieur Taupe, une souris blanche prise dans un piège, il l’a sauve et elle lui montre son trésor à elle un garde-manger. A la fin du récit on retrouve Monsieur Taupe, Maître Blaireau et leurs amis qui se retrouvent pour un festin et pour écouter les pérégrinations de la taupe et pour la distribution des cadeaux. La morale de l’histoire c’est évidemment que le trésor, c’est l’amitié et la solidarité.

Mathilde et moi on a été emballées par cette fable douce sur l’amitié, sur ce qui est important dans la vie. En revanche je trouve l’album un peu long pour une histoire du soir. Mais les illustrations sont tellement belles et riches qu’on peut rester longtemps à regarder les décors. C’est une belle découverte et je pense qu’il faut suivre de près le travail de l’auteure russe : Katerina Gorelik.