La fin des feux en Australie

Ce sont les pompiers de l’Etat australien qui l’ont annoncé sur Twitter il y a quelques jours avec une photo d’arbre calciné. Une photo triste et malheureusement banale pour incarner tout de même une bonne nouvelle : « Pour la première fois depuis début juillet 2019, il n’y a actuellement aucun feu de brousse ou de prairie actif en Nouvelle-Galles du Sud », ont-ils écrit. Pendant 8 mois, les feux ont dévasté des hectares de forêts – 12,6 millions d’hectares, c’est énorme. Ils ont détruit 3000 habitations, causé la mort de 33 personnes, laisser des centaines d’autres sans abris. Alors qu’on ait enfin réussi à stopper l’incendie aurait mérité une photo plus joyeuse… On a surtout vu, m’ont raconté les élèves du lycée, des photos vues du ciel des Blue Mountains dévastés, au sud de Sydney, des forêts d’Eucalyptus noircies.

Une photo plus positive, oui. Joyeuse, ce serait beaucoup dire… La photographe Lisa Maree Williams est retournée sur Kangourou Island, une des îles les plus touchées par les incendies. Sur sa photo, au premier plan, un kangourou nous regarde. Il plante son regard dans celui de la photographe et donc dans le nôtre. Il semble nous accuser un peu tout de même… Autour de lui, des arbres morts, mais la scène baigne dans un rayon de lumière apaisant, et partout la végétation reprend ses droits. Des herbes vertes surgissent au milieu des rochers, on distingue des petites pousses presque fluorescentes sur le chemin de terre, de la pelouse dans le coin droit...Elle me plait bien cette image, car elle ne nie pas la réalité - 21 % des forêts australiennes sont parties en fumée. Mais elle montre que la vie renaît. Certains arbres vont repousser.

Les scientifiques ont estimé qu’un milliard d’individus sont morts à cause des incendies. Et c’est ce qu’incarne ce kangourou : il est tout seul au milieu de l’image, comme un survivant. En le cadrant loin des siens, loin de sa famille, la photographe réussit à nous faire sentir ce qui est le plus dur à montrer : l’absence. Sur Kangourou Island où la photo a été prise, 90% des koalas ont disparu dans les flammes. 113 espèces sont désormais menacées de disparition : la souris marsupiale, l’opossum nain des montagnes ou l’oiseau-lyre. Et ce regard du kangourou nous renvoie à nos responsabilités.

Les élèves du lycée Condorcet de Sydney ont travaillé sur le sujet : plus de 60% de l’énergie australienne provient du charbon. Et les scientifiques le disent : si les températures mondiales augmentent de 20C, les conditions météorologiques qui causent les incendies seront quatre fois plus fréquentes. Alors pour l’instant, les autorités australiennes attendent. Et nous, nous ne sommes pas sûrs qu’on puisse regarder longtemps ce kangourou dans les yeux.