A première vue, cela ressemble à une photo d’été, une photo de

vacances.

Une vingtaine de garçons en slip, les jambes et le torse nus, autour d’un

grand feu. Ils se réchauffent. On se dit qu’ils viennent de sauter dans un lac, qu’ils

viennent de plonger dans l’eau et qu’il est temps pour eux de se réchauffer. On est

entre chien et loup, le ciel est encore bleu, mais déjà sombre. La nuit va tomber

sûrement… Derrière eux des arbres, devant, une grande pelouse. On est à la

campagne. Et puis on capte des regards. Ces jeunes gens sont autour du feu, mais

certains se tournent vers nous. Leurs cous se tendent, et ils jettent un œil juste

derrière notre épaule. Dans leurs yeux, aucun amusement : on lit la peur,

l’inquiétude. Non, ils ne viennent pas de s’amuser dans l’eau.

Et il y a une angoisse palpable sur cette photo.

Une angoisse car ils sont en slip. Certains mettent leurs deux mains

devant leurs sexes, comme des petits garçons. Ils ont des corps d’homme, ils ont

vingt ans, mais ils sont saisis dans une grande fragilité. Une angoisse aussi

renforcée par la lumière : un bleu très froid, qui rappelle les petits matins de la

campagne, l’herbe qui durcit. Une angoisse enfin, car à gauche de l’image, un

garçon est là, le seul à être habillé. On ne distingue rien de lui, il a un pull à capuche,

il est en train de couper une branche d’arbre avec un long couteau. On comprend

qu’il est là pour nourrir le feu, mais bon, une arme blanche, c’est inquiétant.

Finalement, on lit la légende, et là, on n’est plus inquiet, on est révolté.

Nous sommes à Erdine en Turquie, et qu’il s’agit de jeunes demandeurs d’asile,

qui ont voulu passer la frontière et entrer en Grèce. Ils rapportent avoir été battus et

déshabillés par les forces de l’ordre grecques. Vous avez bien entendu, oui

par des policiers ou des douaniers grecs, des Européens. En notre nom, nous

Européens, on les a déshabillés pour stopper leur route, pour les obliger à

rebrousser chemin

Selon le HCR, l’agence de l’ONU chargée des réfugiés, ils sont aujourd’hui 20 000 à

vouloir franchir la frontière terrestre et maritime entre la Turquie et la Grèce. La

Turquie, pour faire pression sur les Européens, a décidé de ne plus maintenir fermée

cette frontière. Leurs policiers aident même les migrants à traverser la nuit. Et les

Grecs les renvoient à l’aube. 90% des migrants sont renvoyés, et parfois, comme ici,

en slip. Ils viennent du nord-ouest de la Syrie, d’Idlib où une catastrophe humanitaire

est en cours ; ils viennent aussi d’Afghanistan, du Pakistan. On espérait que la

Commission européenne et Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de

garde-côtes, aident la Grèce. En vérité, on ne fait rien et on laisse les Grecs se

comporter de façon odieuse. Oubliant les principes les plus élémentaires de

l’humanité.