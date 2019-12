La thérapie de la dernière chance

C’est le titre d’un livre publié chez Odile Jacob qui m’a profondément touché.



Sophie Tran Van, ex-patiente, et Emmanuel Goldenberg, psychiatre et psychothérapeute, ont, à deux voix, consigné les cinq années au cours desquelles Sophie a travaillé à sortir d’un syndrome post-traumatique : à l’âge de six ans, elle a été, des mois durant, abusée et violée par le compagnon de la dame qui la gardait.

Pendant dix ans, elle a oublié, et puis cela s’est réveillé avec les conséquences hélas habituelles de ce genre d’agression : angoisses d’une violence inouïe, troubles graves du sommeil, incapacité à mener une vie sexuelle normale. Comme note Emmanuel dès que Sophie entre dans son cabinet : elle a « un joli sourire… qui masque beaucoup de tristesse ».

Après plusieurs expériences ratées avec des psy dont certains ont rejoué la violence de son agresseur, Sophie trouve Emmanuel. Mais très vite, il s’avère que le protocole thérapeutique habituel sera difficile à suivre. Sophie n’arrive pas à parler en séance.

Dès que son psy s’approche du traumatisme, la souffrance est telle qu’elle ne peut rien exprimer. Dès qu’elle est sortie du cabinet de son psy, elle lui envoie des sms et plus tard, des mails, de longs mails, parfois en pleine nuit. Et toujours, il répond, contrairement à toutes les règles en vigueur. Mais Emmanuel a compris que le patient n’est pas fait pour le cadre, mais le cadre pour le patient.

S’il n’avait pas répondu la première fois, Sophie ne lui aurait pas fait confiance. Jour après jour, Emmanuel reconstruit un cadre où Sophie va pouvoir verbaliser ce qui semblait définitivement enfoui. Tout l’enjeu est là en effet : délivrer la petite fille de la prison psychique dans laquelle elle a été enfermée pour libérer l’adulte d’un traumatisme qui fait partie de son histoire mais qui rend invivable son présent.

On admire, page après page, le courage de Sophie. Car il faut du temps, des années, pour guérir d’une telle blessure, ou tout au moins pour la mettre à sa juste place : celle d’un passé bien délimité.

Ce livre d’une pudeur impeccable et d’une émotion vertigineuse est un formidable témoignage d'espoir pour ceux qui souffrent psychiquement de ces terribles traumatismes et pour tous leurs proches. Lisez-le !