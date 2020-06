Le flash belge du 22 juin

- Dans son rapport annuel 2019, Unia, qui lutte contre la discrimination, relève que plus de 35% des dossiers sont liés aux critères "raciaux".



- La ministre de la Santé, Maggie De Block, indique ne pas avoir eu l'intention de démissionner. "Non, j'ai toujours pris mes responsabilités et je suis médecin : quand le patient va mal, ce n'est pas le moment de fuir".



- La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles renforcera ces prochains jours son dispositif pour faire respecter les règles de distanciation physique.



- Les centrales nucléaires belges ne sont pas suffisamment protégées contre un crash aérien.