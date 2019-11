Le marathon de la prière dans le Beaujolais

Le marathon du Beaujolais, au moment de l'arrivée du Beaujolais nouveau, c’est une course qui attire chaque année plus de 15.000 coureurs. Il faut dire que le Beaujolais est une très belle région et le parcours vallonné traverse les vignes et les propriétés viticoles pour le ravitaillement… Il y a toujours de quoi se désaltérer ! Mais le parcours du marathon passe aussi devant l’Eglise Notre-Dame de Villefranche-sur-Saône, la capitale du Beaujolais. Il y a quelques années, les paroissiens ont eu l’idée de faire le marathon de la prière.



Les paroissiens, autour de Monsieur le curé, font le marathon

Le marathon des cathos peut prendre plusieurs formes selon les coureurs. Il y a ceux qui sont de grands sportifs et qui vont vraiment aller courir. Eux, pendant la course, en plus de leur performance physique, vont prier pour des intentions particulières qui ont été confiées à la paroisse. Et puis il y a ceux, plus sportifs dans l’âme, qui seront devant l’Eglise pour encourager les marathoniens, mais aussi et surtout pour accueillir ces milliers de personnes qui participent à l’évènement. Dans l’église, toute la journée, il y aura un marathon de la prière avec le chapelet, l’adoration, la louange... Des prêtres seront aussi à disposition de tous ceux qui passent quel que soit leur foi, leur religion.



Le marathon de la prière c’est une course qui a déjà commencé

Pour embarquer toute la paroisse dans l’aventure, les marathoniens sont allés rencontrer des personnes incarcérées à la prison de Villefranche-sur-Saône. Pour signifier leur présence pendant le marathon de la prière, la croix de la prison sera installée dans l’Eglise Notre-Dame. Les paroissiens sont allés aussi rencontrer les habitants d’un EPHAD et d’un foyer de l’Arche à Lyon pour recueillir leurs intentions de prière. Près de 500 intentions qui seront priées encore après le marathon par la communauté du Chemin Neuf installée tout près et par une paroisse amie du Burkina Faso.