Le pape invite les servants d'autel français à Rome

« Cher ami » dit-il, interpellant individuellement chacun « Je suis heureux de m’adresser à toi qui assures dans ta paroisse le service de l'autel.» Dans un premier encouragement aux jeunes le pape dit : « c’est une occasion unique pour toi de rencontrer le Seigneur Jésus, de l'aimer davantage, de t'engager pour lui »

Dans ce message de 3 minutes le pape prend le temps de faire un peu de catéchèse

Le pape exhorte les jeunes à être missionnaires : « Tu l'as remarqué, la Messe se termine par les paroles du prêtre : « Allez !» Après avoir servi Jésus à la Messe, nous sommes tous appelés à le servir dans notre vie de tous les jours, dans la rencontre avec nos frères et sœurs : nous sommes envoyés en mission. Nous sommes envoyés en mission, n’oublie pas ! » insiste-t-il. Et pour rendre son message plus concret il ajoute : « En participant à ce pèlerinage à Rome tu te rendras sur les tombeaux de Saint Pierre et de Saint Paul, eux aussi envoyés en mission par Jésus, et qui ont donné ici leur vie pour lui. Leur courageux témoignage sera pour toi un encouragement à persévérer dans ton engagement et dans ta vie chrétienne, malgré les contradictions et les critiques que tu rencontres peut-être autour de toi, malgré les questions que tu te poses, malgré les efforts que cela te demande. »

Comme un grand père il donne rendez-vous aux jeunes chez lui et créé une relation avec eux

« Nous aurons la joie de nous rencontrer, tous ensemble. On n'est pas chrétien tout seul : tous ensemble on est plus fort, on a plus de courage, on va plus loin » dit-il avant de terminer avec une demande particulière : « n'oublie pas de prier pour moi. J’en ai besoin, ce travail n’est pas facile ! »