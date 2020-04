Le retour des martinets noirs

Nous avons passé le 20 avril, nous sommes entrés dans la période où le ciel de la ville est rempli de Martinets noirs. Peut-être qu’en ce moment-même en ouvrant la fenêtre vous pouvez le voir tourner autour des toits et pousser ses grands cris stridents « srriiii… striii… » Encore beaucoup de gens l’appellent hirondelle, il lui ressemble un peu mais il n’a pas le ventre blanc, il est entièrement brun sombre, il ne construit pas de nids en petit balcon d’argile sous les toits, et il n’est même pas un cousin des hirondelles. Ils ont la même forme parce qu’ils chassent tous les deux des insectes en vol, mais ça s’arrête là.

Doù vient-il : d’Afrique, bien sûr, que veut-il : se reproduire. Le Martinet noir n’est chez nous que pour cent jours, donc profitez bien de ces belles journées à le voir cabrioler matin et soir dans le ciel. Tout en tournant, les oiseaux repèrent les petits trous dans les avant-toits, sous les gouttières, c’est là qu’ils vont nicher. Au passage, c’est une espèce protégée, donc alertez la LPO si vous voyez un ravalement d’immeuble manifestement occupé par les martinets. Dans ces petits trous sous les toits ils vont élever une seule nichée qui s’envolera en juin-juillet et ensuite ils repartiront. Le nid est le seul endroit où le martinet met pied à terre. Il chasse en vol, il boit en vol, il dort en vol, c’est un sommeil physiologiquement très différent du nôtre bien sûr, il peut même s’accoupler en vol. Et comme il ne se reproduit qu’à 2 ou 3 ans, le jeune qui s’envolera en juillet 2020 ne se posera plus pendant presque deux ans.

Quant à ses réseaux, ce sont les autres martinets avec lesquels il vole en groupe et en criant, ce sont ces poursuites infernales qui servent à marquer le territoire, à repérer l’emplacement des nids pour l’année prochaine etc. Et cet oiseau extraordinaire on peut le voir partout. Dans toutes les villes de France, dans beaucoup de villages où il va occuper le clocher ou les maisons de ville d’au moins deux étages, partout où il existe encore quelques trous sous les toits. C’est un spectacle offert à tous les citadins. Et dans un grand quart sud-est de la France, notamment à Lyon et Saint-Etienne, on a même droit à une deuxième espèce, le Martinet à ventre blanc, plus grand, plus costaud que le Martinet noir, qui vient des Alpes et niche dans les immeubles particulièrement hauts. C’est un spectacle gratuit offert à tous, un peu d’aération en ces jours difficiles.