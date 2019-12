Le temps de l'attente

Vous êtes peut-être dans votre voiture, pour une nouvelle semaine qui sera différente avec Noël, ou encore chez vous, au petit matin d’une journée qui sera chargée. Noël est si proche ! C’est le temps d’une attente et la Bible connaît bien ces trajectoires où elle guette l’étoile, les surgissements, les lieux où l’on voit poindre des lueurs d’espérance. C’est toute l’histoire du messianisme., c'est-à-dire l'attente du Messie.

l’histoire du messianisme

Le messianisme commence véritablement par le choix du petit David. De la main du prophète Samuel, David reçoit l’onction d’huile, cette onction qui confère l’Esprit de Dieu en plénitude pour réaliser son projet. Ce projet, la bible le détaille : c’est la paix aux frontières et à l’intérieur du pays, la justice envers le pauvre et l’orphelin, envers tous, la paix.

Avant David, les rois successifs, investis de cette onction, ont déçu souvent, et l’attente est demeurée ouverte et vive d’un Messie qui viendrait et serait vraiment à la hauteur du projet de Dieu. C’est là le ressort de l’attente messianique car Dieu ne peut décevoir.



David, ancêtre du Messie

David est tout jeune encore, et plein de courage, il ira s’il le faut combattre le géant Goliath. Saül lui donne sa cuirasse et son casque, sa ceinture et son épée. Mais David ne peut marcher avec tout cela. Il préfère son bâton de berger. Avec quelques cailloux du torrent et sa fronde aussi de berger, il marche vers le géant Philistin, qui l’insulte de tout son mépris. D’un seul de ses cailloux, Goliath tombe.

David est berger de Dieu, et c’est avec les armes du berger qu’il combat Goliath et libère son peuple. Histoire de violence des hommes, dans laquelle il faut tracer un chemin de Dieu. Le bon tracé est celui du berger. David le petit berger, ancêtre du Messie ! C’est cela l’histoire de Dieu en terre humaine, très humaine !