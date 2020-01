250 journalistes et communicants de 25 nationalités sont réunis à Lourdes pour réfléchir sur le thème de la proximité. Proximité avec les lecteurs ou auditeurs sur le terrain, proximité intellectuelle dans le traitement des sujets qui les concernent vraiment, proximité mise à l’épreuve de la mondialisation et de l’hyper communication par les réseaux sociaux. C’est un enjeu fondamental dans cette période marquée par une certaine défiance à l’égard les médias exacerbée par la crise des gilets jaunes.

Plusieurs experts internationaux participent à ces journées Saint François de sales

Parmi les thèmes abordés lors de débats et d’ateliers : Éloge de la distance journalistique, les réseaux sociaux et l’illusion de la proximité, médias endogamie et connivence, les atouts et faiblesses de l’information de proximité... Tout cela alimenté par des sociologues des médias, des professeurs des sciences de la communication, des spécialistes de la robotique et du numérique et un psychanalyste… Notons aussi la présence de Paolo Ruffini, préfet du Dicastère pour la Communication du Vatican.

Les journées Saint François de Sales sont l’occasion de remettre le prix Jacques Hamel

Le Prix «?Père Jacques Hamel?» 2020 vient d’être attribué à Pierre Jovanovic. Créé par la Fédération des médias catholiques en hommage au père Jacques Hamel, assassiné par deux jeunes djihadistes le 26 juillet 2016, dans son église de Saint-Etienne du Rouvray. C’est une récompense qui «distingue un travail journalistique qui met en avant les initiatives de paix et les démarches de dialogue interreligieux.» Il sera donc remis aujourd’hui par le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou en présence de Roseline Hamel au journaliste de l’hebdomadaire la Vie Pierre Jovanovic pour son article : « Kayla Mueller, l’otage de Daech qui a vécu l’Évangile jusqu’au bout » publié le 7 novembre 2019. Le portrait posthume d’une jeune humanitaire américaine évangélique tuée par Daech en 2015 en refusant d’abjurer sa foi chrétienne.