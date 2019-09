Ces 17 objectifs ont été adoptés en septembre 2015 dans le cadre de l’agenda 2030 des Nations-Unies par 193 pays. Des objectifs qui veulent répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés à savoir, éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité tout cela à l’horizon 2030.

QUELS SONT LES 17 OBJECTIFS ?

Dans l’ordre vous avez

· L’éradication de la pauvreté

· La lutte contre la faim

· L’accès à la santé

· L’accès à une éducation de qualité

· Le principe d’égalité entre les sexes

· L’accès à une eau salubre et à l'assainissement

· Les énergies renouvelables

· L’accès à des emplois décents

· L'industrialisation durable et pour tous, encourager l’innovation

· La réduction des inégalités

· Penser la ville et les communautés comme durables ce qui implique l’objectif 12 qui invite à une consommation et une production responsables

· La lutte contre les changements climatiques.

· Conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers

· Soutenir la vie terrestre.

· Justice et paix

· La mise en place de partenariats et d’outils de communication pour la réalisation des objectifs



DES OBJECTIFS DIGNES DES 12 TRAVAUX D’HERCULE

En effet et le PNUD (le programme des Nations unies pour le développement) en charge de la coordination et de l’harmonisation de ces objectifs mondiaux reconnait bien volontiers qui lui sera impossible de les atteindre seul, ce qui nécessite la mise en place de partenariats avec les États, le secteur privé, la société civile et l’engagement des citoyens.

Citoyens qui ne sont pas tous au fait de ces objectifs, puisqu’en 2019 selon une étude de "Global compact France", un Français sur deux seulement a connaissance de ce que sont les ODD. C’est le défi que nous allons tenter de relever cette année, mieux faire connaitre ces objectifs et proposer chaque semaine une action, un projet qui répond à l’une des 17 thématiques onusiennes et susciter chez nos auditeurs l’envie de s’engager pour un monde durable. Un engagement qui peut commencer dès maintenant en partageant largement cette chronique sur les réseaux sociaux, car je vous le rappelle Stéphanie "à tous on peut tout".