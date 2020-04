Mort du Père Henri Madelin: les jésuites rendent hommage à un "homme de foi et de culture"

Le père Henri Madelin est mort hier, mercredi 8 avril. Atteint par le Covid-19, il avait 84 ans. Les jésuites rendent hommage à un "homme de foi et de culture".



Une personnalité au sein de la compagnie de Jésus

Né en 1936 en Alsace, ordonné prêtre en 1967, le Père Henri Madelin était une personnalité au sein de la Compagnie de Jésus, dont il a été le supérieur provincial pour la France. Directeur de l’Action populaire (aujourd'hui le Centre de recherche et d’action sociales - CERAS), puis président du Centre Sèvres à Paris - à qui il a donné "un rayonnement bien au-delà de la France", Henri Madelin a aussi l'aumônier national du Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC) et le rédacteur en chef de la revue Études de 1995 à 2002.



européen convaincu

Au sein de l'Office catholique d'information et d'initiative pour l'Europe (OCIPE), il a eu une certaine influence dans la construction européenne par son apport théologique incarné dans les enjeux contemporains. Henri Madelin était d’ailleurs diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, où il a été maître de conférences. Titulaire d’une licence en droit et d’un DES d'économie politique, il avait préparé le concours de l'ENA pour entrer finalement au noviciat des jésuites en 1957.



prêtre engagé dans le christianisme social

"Son engagement témoigne de ce que la foi chrétienne est indissociable d’un engagement social et politique pour la justice, engagement qui ne peut se vivre sans une profondeur intellectuelle", dit le communiqué des jésuites.

Henri Madelin a publié une trentaine d’ouvrages. Son dernier livre, "Heurs et malheurs de l'autorité", co-écrit avec Yohan Picquart (éd. Lessius, 2017) traite de la relation entre pouvoir et autorité, qui se mesure écrivait-il, "à la capacité de faire grandir autrui pour lui permettre de donner sa pleine mesure".