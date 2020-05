"Pas de retour à l'anormale" : sensibiliser aux ODD

Une campagne qui a pour nom « Pas de retour à l’anormale » il faut entendre ainsi le jeu de mots entre normalité et anormalité et qui vise à sensibiliser le grand public aux objectifs du développement durable. Une campagne qui prendra la forme de 4 animations vidéo qui seront visibles sur les écrans publicitaires digitaux de 837 gares à travers la France et dans les métros des 4 grandes villes françaises Paris, Toulouse, Rennes et Marseille. Et c'est par l'intermédiaire d’Elix, l’ambassadeur digital des Nations unies imaginé par l’illustrateur Yacine que cette campagne prendra forme. Elle déclinera en 4 thèmes les 17 ODD à savoir le vivre ensemble, l'économie inclusive, la protection de l'environnement et la solidarité internationale.

Selon une enquête de Focus 2030, seuls 11% des Français disent connaître les 17 Objectifs de développement durable. Deuxièmement parce que la crise que nous traversons a mis en évidence l'interconnexion et l'interdépendance, de l'économie, de l'écologie, et du social démontrant ainsi une destinée commune, quel que soit le pays dans lequel nous vivons. Ce qui a fait dire au secrétaire général des Nations unies fin avril que nous disposions d'une rare et courte fenêtre d'opportunité pour reconstruire notre monde en mieux et qu'il fallait ainsi profiter de la reprise économique post pandémique pour jeter les bases d’un monde sûr, sain, inclusif et plus durable pour tous les peuples. Enfin parce que Les ODD sont un plan réaliste. L’ONU estimant la réussite de l’Agenda 2030 à une mobilisation de 3% du PIB mondial par an d’ici à 2030. À titre de comparaison, chaque mois de confinement coûte en moyenne, selon la banque de France 3% de PIB. Nous entrons dans la décennie de l’action puisqu’en septembre prochain, l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs auront 5 ans. Il restera donc 10 ans pour les mettre en œuvre. Cette campagne invitant tout le monde à participer à leur réussite, des gouvernements aux citoyens, en passant par les collectivités locales ou les entreprises privées. Ce qui prouve encore une fois qu’à tous on peut tout.