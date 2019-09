C’EST LE CONTRAIRE DE L’ABSENTÉISME ?

En effet, c'est ce que l’on pourrait appeler un antonyme ou un mot contraire, ainsi tout comme il y a l’absence et l’absentéisme, il y a par opposition, la présence et le présentéisme. Et, on constate que le présentéisme n’est pas forcément mieux que l’absentéisme.

Rappelons d’abord l’origine du mot "présent", attesté en langue française au début du XIIe siècle, issu du verbe latin praeesse, construit avec prae, en avant, et esse, le verbe être, signifiant en somme être en avant, c’est-à-dire être là. Quant au mot absent, il vient lui aussi du même verbe esse, être, mais avec le préfixe ab- indiquant la séparation, et qui fait donc de absent, le fait de ne pas être là. Alors donnons tout de suite une définition du présentéisme : c’est le fait d’être présent, à son travail. Rien d’anormal à dire vrai à première vue. Mais là où ça se complique c’est que le mot est employé de manière critique et suppose de qualifier ledit présentéisme.

LE PRÉSENTÉISME C’EST FAIRE SEMBLANT DE TRAVAILLER…

C’est ce qu’on appelle le présentéisme contemplatif, aussi appelé absentéisme moral, consistant à être présent au travail mais à faire tout autre chose que de travailler pour son employeur. Et de fait travailler sur écran d’ordinateur facilite grandement la chose. Vous pouvez avoir l’air très absorbé, par un problème à régler pour l’entreprise, mais en fait… vous écrivez à une agence pour préparer vos vacances. Il y a aussi ce qui est appelé le présentéisme stratégique consistant à arriver plus tôt que les autres et à repartir plus tard, pour bien montrer son dévouement. Ne pas oublier d’étaler force dossier sur votre bureau, et force post-it.

Existe aussi, ce qu’on appelle le surprésentéisme correspondant à faire des heures supplémentaires visibles sans être payé, ou encore, mais là il faut faire attention, au fait de venir alors qu’on est malade. En tout cas il y a un endroit où le présentéisme est impossible.

Eh bien, derrière le micro, impossible de faire du présentéisme ! Et voilà votre force Stéphanie ! Toujours brillamment et joyeusement présente.