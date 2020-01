Je commencerai par une remarque de satisfaction. J’aime en effet cette formule qui met en scène les racines grecques, et non les préfixes grecs comme on l’entend trop souvent, car il s’agit bien effectivement de racines grecques, avec comme les racines latines un sens invariable alors que les préfixes ont un sens variable, des racines que jadis on apprenait dès lors même qu’on se préparait au certificat d’étude. On en donnait en effet quelques-unes comme aqua l’eau en latin et hydro en grec, et on travaillait alors sur les familles de mots en découlant, si je puis dire. Et je regrette qu’aujourd’hui, ce ne soit pas davantage enseigné, parce qu’en définitive, il ne s’agit pas bien sûr d’apprendre le grec mais de repérer des constituants de mots.

Il y a fort longtemps lorsque à vingt-deux ans je me lançais dans l’enseignement du français c’était une réelle jouissance que d’offrir à mes élèves d’à peine douze-treize ans des grappes de racines grecques, qui constituent un trésor d’éléments tout prêts dans lequel puiser pour construire des mots nouveaux mots. Je me souviens très bien que je leur glissais des mots français qui pouvaient leur paraître effrayants et qu’ils décryptaient facilement sitôt qu’ils disposaient des racines avec leur signification.

Par exemple avec les simples racines céphal désignant en grec la tête, algie, la douleur, ils étaient ravis de trouve le sens de mot trouvé sur les boites de médicament comme céphalée ou céphalalgie, douleur de tête, il découvraient qu’algipan, signifiait toutes douleurs, simplement en repérant le sens de pan, tout,. Et on enchaînaît sur le panthéon, tous les dieux, en expliquant le sens de théo. Et on ajoutait dans la corbeille l’encéphalogramme, l’enregistrement graphique, de l’activité du cerveau.

Cyan qui veut dire bleu, d’où cyanosé, mélano signifiant noir, d’où la mélancolie, la Mélanésie, ou même Mélanie, signifiant en grec de couleur sombre. Parfois c’était drôle, je me souviens pour les racines latines d’avoir demandé à mes élèves des mots avec déca, dix, et venaient décamètre, décalitre, le décalogue, les dix commandements, et l’un d’entre eux très sérieusement me proposa décaféiné…

L’occasion de dire que là, dé, c’est un préfixe ! Ah que de bons souvenirs, Stéphanie…