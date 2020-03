Régine Catin: "quand on est maire, il faut être à la hauteur de tout"

SOIRÉE ÉLECTORALE - PREMIER TOUR DES MUNICIPALES 2020 - Résultats, analyses, réactions. La rédaction de RCF se mobilise pour vous faire vivre le premier tous des élections municipales 2020.

Une fréquentation touristique importante

La commune de Fontevraud l’Abbaye n’existerait pas sans la présence de cette abbaye royale. Il s’agit de l’un des sites les plus prestigieux de l’histoire de France. C’est Régine Catin qui est la maire de cette commune du Maine et Loire. Elle est également vice-présidente de l’Association des maires ruraux du département. Elle est l’invitée de Stéphanie Gallet dans le cadre de cette nouvelle et dernière étape du Tour de France RCF à l’occasion des élections municipales.

Passée successivement du statut d’abbaye religieuse à prison, l’abbaye de Fontevraud est aujourd’hui un centre culturel qui rayonne sur tout le Grand Ouest, et qui accueille chaque année plus de 200.000 visiteurs. Une fréquentation qui devrait augmenter avec l’arrivée dans quelques semaines d’un nouveau musée d’art moderne en ses murs. "La création de ce musée est un événement majeur pour l’abbaye de Fontevraud, et pour notre commune, qui va devoir accueillir un certain nombre de visiteurs en plus. Nous devons nous organiser. L’Etat a pris la mesure de cet engagement en nommant un programmiste pour tenir compte de tout ce nouveau public" explique la maire de la commune.

D'importantes contraintes pour la municipalité

Fontevraud est un joyau, qui fait donc la renommée de la commune. Mais accueillir un tel patrimoine représente aussi d’importantes contraintes pour la municipalité. "Les contraintes sont d’ordre technique" ajoute Régine Catin, qui insiste sur les enjeux d’urbanisme, et surtout d’écologie autour de l’abbaye, qui est par ailleurs un site classé. Bref, un défi énorme pour Fontevraud l’Abbaye, bien que la fréquentation du public génère une activité économique, et des emplois.

"Nous avons 13 agents communaux, dont cinq agents techniques. Leur feuille de route est de maintenir en état l’environnement le plus proche de l’abbaye et les voies communales. L’aspect visuel, l’entretien des fleurs, des parkings, est aussi une priorité pour nous car chaque visiteur qui nous fait l’honneur de nous rendre visite doit repartir avec cette assurance d’avoir vécu un moment exceptionnel" lance la maire de la commune.



Une présence militaire

L’autre particularité de cette commune, c’est la présence de l’armée, avec le Deuxième Régiment de Dragons, installé à Fontevraud depuis les années 70. Un régiment auquel s’est ajouté un détachement NRBC depuis 2006. "Il fait partie de la base de Défense Angers Saumur Fontevraud. Rien qu’avec les militaires, il faut compter environ 1.000 personnes à aller et venir dans ce site situé à 2km du centre-bourg de Fontevraud" ajoute Régine Catin.

Cette dernière a fait le choix de ne pas se représenter comme maire aux élections municipales dont le premier tour se tiendra dimanche 15 mars prochain. "Je suis très impliquée dans mon rôle de conseiller régionale à la commission culture. Je suis vice-présidente du centre culturel de l’Ouest, et vice-présidente de la mission Val de Loire. J’ai aussi des priorités familiales qui me tiennent à cœur. Je sais aussi que pour ne pas préempter trop longuement les postes qui confèrent à la gestion de la municipalité, je fais totalement confiance aux équipes qui vont me succéder" conclut-elle.