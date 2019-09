Si chacun de nous était brûlé de Charité, le monde irait beaucoup mieux !

Il s'agit d'une journée peu connue, comparée à la journée des femmes le 8 mars, à celle de l’eau le 22 mars, à celle de l’élimination de la pauvreté le 17 octobre. Ou encore la journée des droits de l’homme le 10 décembre ! L’ONU a instauré 140 journées par an, pour attirer l’attention sur des sujets graves, d'inégale gravité soyons francs ! Connaissiez-vous la journée des légumineuses le 10 février ? Ou celle du thon le 2 mai ?



Pourquoi cette journée se tient-elle le 5 septembre ?

C’est le jour anniversaire de la mort de Sainte mère Teresa, le 5 septembre 1997. La journée a été créé en 2012 mais elle n’a été béatifiée qu'en 2016 par le pape François ! Étonnant pour une instance comme l’ONU de choisir comme référence une grande figure catholique : signe que son message d’amour est vraiment universel et rejoint tous les hommes.

L’ONU veut donc nous inviter à plus de Charité, c’est à dire à plus d’Amour dans nos relations quotidiennes, mais aussi dans les relations internationales. Si tous les dirigeants des pays du monde, tous les chefs d’entreprise, tous les responsables à différents niveaux, si chacun de nous en fait, était brûlé de Charité comme mère Teresa, le monde irait beaucoup mieux ! Alors pour commencer l’année demandons cette grâce et essayons de la vivre car "la Charité est une réaction en chaîne dépassant toutes les forces atomiques". C’est Mgr Rodhain le fondateur du Secours catholique, qui le dit !