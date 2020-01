Avez-vous déjà rencontré un ou une consacré(e) qui vous ait bouleversé?

Sainte Mère Teresa : le témoignage de Monseigneur Gobilliard : "Il m’a toujours été très difficile de parler de mère Teresa, de trouver les mots, tant sa vie, son exemple, sa personne ont été décisives dans ma vie de prêtre, au point que l’aumônerie des jeunes que j’ai inaugurée au Puy en 1998 ne pouvait pas avoir d’autre nom que le sien. Je l’ai croisée à plusieurs reprises, à Paris lors de sa venue en 1986 et plusieurs fois à Rome entre 1994 et 1996. Une seule fois j’ai pu vraiment lui parler et ce moment a été si bouleversant que je suis toujours très ému lorsque je l’évoque. Il y avait d’autres personnes autour de nous, mais j’avais l’impression d’être profondément aimé. Au moment où elle me parlait, elle ne s’intéressait qu’à moi, comme si personne d’autre n’existait…comme si, pour elle, j’étais Jésus lui-même. En sa présence j’avais le sentiment d’être transpercé par l’amour et la bonté de Dieu au plus profond de mon âme. Elle a accepté que deux sœurs viennent visiter les malades du SIDA à l’hôpital Spallanzani de Rome où j’exerçais un ministère pastoral"

