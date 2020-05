L'histoire de Moïse (1/6) L'enfant sauvé des eaux

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : LES REDIFFUSIONS DE RCF - Dans le contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent pour vous informer, vous accompagner et permettre à tous de rester en communion par la prière. Durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions pour vous évader et vous aérer.

Il est "l'homme le plus humble que la terre ait porté" (Nb 12, 3). Pour découvrir la vie de Moïse, il faut parcourir le Livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament.

Selon Anne Faisandier, trois mots résument la vie du prophète : "identité, autorité et liberté".



Le livre de l'Exode

C'est l'un des livres clé de la Bible : le Livre de l'Exode fait suite à la Genèse, il retrace la naissance du peuple hébreu, depuis la mort de Joseph en Égypte jusqu'à l'érection par Moïse de la tente de la rencontre, dans le désert du Sinaï. Et surtoutn ik retrace la sortie, l'xoide des Israléites d'Égypten qui marque la naissance d'Israël comme peuple et nation.



le peuple hébreu martyrisé en égypte

Le Livre de l'Exode commence vers 1200 av. J.-C. Le peuple hébreu vit depuis plusieurs générations en Égypte mais ils sont perçus de plus en plus comme des ennemis potentiels. "La défiance apparaît, puis la peur, puis la violence." Les Hébreux sont réduits à l'esclavage et maltraités. L'ordre est donné aux sages-femmes de tuer tous les bébés de sexe masculin.



L'histoire de Moïse : le bébé sauvé des eaux

Une femme dont la Bible ne mentionne pas le nom fait tout pour sauver son bébé : elle le cache dans "une corbeille de jonc" enduite "de bitume et de goudron", dit le Livre de l'Exode. C'est alors que, de façon extraordinaire, la fille de Pharaon qui se baignait là le trouve et l'adopte. Moïse grandit avec cette "double identité" : il est égyptien par adoption mais élevé parmi les siens puisque sa nourrice est... sa propre mère !

Les femmes que l'on rencontre ici sont "du côté de la vie", remarque Anne Faisandier. Elles "ne se positionnent pas par rapport aux principes politiques", elles "se débrouillent pour que la vie continue".

Émission d'archive diffusée en 2009