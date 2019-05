Les Actes des apôtres, 5/7 : Le concile de Jérusalem

Pour devenir chrétien, faut-il d'abord être juif ? À Jérusalem, dans les premiers temps du christianisme, la question doctrinale est fondamentale. Ce que l'on appelle le concile de Jérusalem renvoie aux discussions décrites dans le 15e chapitre du Livre des Actes des Apôtres. Il est décidé que l'on ne demandera pas aux païens d'être circoncis, en revanche des principes sont posés sur l'inconduite sexuelle et le renoncement aux idoles. "L'exigence morale de l'Eglise est déjà posée à ce moment-là."



Les voyages des premiers missionnaires

Pendant que Barnabé est à Chypre avec Jean, surnommé Marc, Paul, "l'homme de feu", part pour la Syrie et la Silicie. "Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande : « Passe en Macédoine et viens à notre secours. »" (Ap 16, 9) C'est à Troas, le nouveau nom de la célèbre ville de Troie, au nord-ouest de la Turquie, que Paul reçoit en songe le message de ce Madédonien. Avec Silas et Timothée, il part pour la grande ville de Philippes, ville romaine. Là où, en 42 avant notre ère, a eu lieu l'importante bataille qui a permis à Marc Antoine et Octavien d'être les maîtres de l'Empire romain.



La Bonne nouvelle est d'abord destinée aux juifs

"Pour Paul, la Bonne Nouvelle de l'Évangile elle est d'abord pour Israël, le plan de Dieu est d'abord destiné à Israël." Il y a chez l'évangéliste Luc "une manière de rappeler que Dieu est fidèle, et on le voit dès l'Évangile et on continue dans les Actes, Dieu est fidèle à son alliance avec Israël".

À Philippes, Paul ne trouve pas de juifs, lui dont la mission est d'aller de synagogue en synagogue. Au bord du fleuve, il trouve des femmes en train de prier, comme s'il sagissait d'une synagogue en plein air. Parmi ces femmes se trouve une marchande de pourpre, Lydie. Dont on sait que c'est une femme qui a autorité sur sa maison. Avec Paul, ils prient au bord de l'eau, Paul lui annonce la Bonne Nouvelle . "Le Seigneur lui ouvrit l’esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul." (Ap 16, 14) Ainsi commence les premiers baptêmes à Philippes.