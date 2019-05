Chavouot, la Pentecôte juive

Comme les chrétiens, les juifs fêteront cette année la fête de Pentecôte le 8 juin. Cette fête, qu'on appelle Chavouot, est très importante puisqu'elle rappelle le don des Dix Paroles par Dieu à son peuple. Un don qui implique un échange, une alliance, une recherche, comme l'explique le rabbin Haïm Casas, rabbin de la synagogue libérale Keren Or, à Lyon.

Cette fête est célébrée chaque année 50 jours après la Pâques juive. Il est courant d’entendre que Chavouot est la Pentecôte juive, en référence à la fête chrétienne célébrée 40 jours après la fête de la Résurrection. Chavouot est l’une des trois fêtes de pèlerinage. A l’époque du temple de Jérusalem, c’était l’une des fêtes pour lesquelles les Israélites faisaient un pèlerinage vers la ville trois fois sainte.

En hébreu, Chavouot, c’est la fête des semaines, célébrée sept semaines après la Pâques juive. Sept dans le judaïsme, est un nombre très important. Cela symbolise dans la tradition juive quelque chose qui est presque complet. Cette fête est assez peu connue, et pourtant elle est importante, car son élément central, c’est la Torah.

On ne peut pas comprendre Pessah sans espérer quelque chose à venir, Chavouot. A Pessah, on célèbre la liberté physique. Les juifs ont quitté l'Egypte, et peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais après, il faut une liberté spirituelle. La période entre les deux fêtes est une sorte de préparation et de croissance spirituelle pour finalement être capable de recevoir la Torah.