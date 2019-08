Cotignac 500 - Homélie du Père Daniel Ange

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent :

« Qui donc est le plus grand

dans le royaume des Cieux ? »

Alors Jésus appela un petit enfant ;

il le plaça au milieu d’eux,

et il déclara :

« Amen, je vous le dis :

si vous ne changez pas

pour devenir comme les enfants,

vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.

Mais celui qui se fera petit comme cet enfant,

celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux.

Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom,

il m’accueille, moi.

Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits,

car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux

voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux.

Quel est votre avis ?

Si un homme possède cent brebis

et que l’une d’entre elles s’égare,

ne va-t-il pas laisser les 99 autres

dans la montagne

pour partir à la recherche de la brebis égarée ?

Et, s’il arrive à la retrouver,

amen, je vous le dis :

il se réjouit pour elle

plus que pour les 99

qui ne se sont pas égarées.

Ainsi, votre Père qui est aux cieux

ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu. »