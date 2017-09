Le père Jean-Luc Souveton est de retour dans ce nouveau numéro de Culture et Foi.Avec lui, découvrons le mois de la création qui rassemble les chrétiens autour de "l'écologie intégrale" en ce mois de sptembre 2017.

il nous présente également le label " Eglise verte " proposé à toutes le communautés chrétiennes : une initiative pour encourager tous ceux et celles qui agissent concrétement pour la sauvegarde de la création dans le prolongement de " Laudato si ".

Nous retrouverons régulièrement le père Jean-Luc Souveton dans " Culture et foi " tout au long de l'année.