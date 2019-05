Mgr Gobilliard : Jean Vanier, "un homme d'une très grande paix"

Par Pauline de Torsiac et Odile Riffaud

Mgr Emmanuel Gobilliard réagit à la mort du fondateur de L'Arche. Ce dont il se souvient à propos de Jean Vanier, c'est d'abord "la douceur", "la paix" et "la joie" qu'il incarnait.

"Je me souviens d'un homme d'une très grande paix, très très fraternel, très présent à vous", confie Mgr Emmanuel Gobilliard. L'évêque auxiliaire de Lyon a bien connu le fondateur de L'Arche. Quand il était séminariste, il a été envoyé à Trosly-Breuil dans le foyer de Jean Vanier pour y être au service des personnes handicapées.



"une douceur très profonde"

Ce dont il se souvient à propos de Jean Vanier, c'est d'abord "la douceur", "la paix" et "la joie" qu'il incarnait. Ce que saint Paul décrit comme "le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité" (Ga 5, 22). "Tous ces adjectifs je les ai retrouvés chez Jean de manière très forte et très naturelle aussi." Jean Vanier nous a légué "un message très fort par rapport aux personnes handicapées", comment leur vulnérabilité révèle à qui veut bien les accueillir ses propres fragilités.



Ce que Jean Vanier aura apporté à l'Église

Pour Mgr Gobilliard, Jean Vanier aura rappelé à l'Église le sens de ce verset de la Bible : "Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait" (Mt 25, 40). "Il a rappelé que l'Église se réalise dans le regard qu'elle porte aux plus pauvres, que la mission première de l'Église est de voir dans les plus pauvres une très grande richesse."



Ce qu'il retiendra de Jean Vanier

Mgr Gobilliard gardera en mémoire "le regard" de Jean Vanier. Et aussi "son visage marqué par toutes les expériences qu'il a vécues : c'est-à-dire des expériences de compassion, de douceur, de proximité avec les pauvres... Regardez ses yeux : je crois y déceler les prénoms de ceux qu'il a accueillis au nom du Seigneur".



► ÉCOUTER |Mgr Emmanuel Gobilliard réagit à la mort de Jean Vanier au micro de Pauline de Torsiac