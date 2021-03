"Nous ne sommes pas un esprit locataire d'un corps"

Nous avons "fêté" le premier anniversaire du confinement, le "distanciel" s'est installé entre nous et pour Mgr Beau c'est l'occasion de mener une réflexion sur notre rapport au corps : "l'Homme n'est pas seulement matériel, il est aussi amoureux". Pour l'archevêque de Bourges l'Homme doit ête augmenté par la puissance de l'amour et pas uniquement par la science.



Pour aller plus loin vous pouvez lire l'ouvrage : Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Un texte rédigé par Conseil permanent des évêques de France, édité en 2019 chez Mame, Bayard et Le Cerf.