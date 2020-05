Pèlerinage en Terre sainte - Le Temple de Jérusalem et le Rocher de la Fondation

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : LES REDIFFUSIONS DE RCF - L'épidémie de coronavirus et les mesures prises pour tenter de l'enrayer viennent bouleverser notre grille de programmes. Afin de vous aider durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions.

> En savoir plus

Épidémie de coronavirus - Les Rediffusions de RCF

L'épidémie de coronavirus et les mesures prises pour tenter de l'enrayer viennent bouleverser notre grille de programmes. Afin de vous aider durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions. Parmi elles, le Voyage en Terre sainte, que Thierry Lyonnet a effectué en 1999.



Un pèlerinage en Terre sainte

Du désert du Néguev, au Sud, aux montagnes enneigées de l'Hermon, à l'extrême nord, en passant par Jérusalem, la Galilée ou encore la Samarie : RCF vous propose un pèlerinage sur les lieux saints de la Bible, en compagnie du guide Michel Sultan.

Depuis des siècles, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, des millions de pèlerins n'ont eu qu'un rêve : se rendre en Terre sainte, prier à Jérusalem. Cette petite langue de terre, située entre l'Égypte et le Liban, Jésus Christ l'a parcourue pour annoncer son message d'amour. Avant lui les prophètes y sont nés, les patriarches s'y sont installés, et selon la tradition musulmane, Mahomet s'y serait rendu comme dans un rêve.



33e étape : Le temple de jérusalem et le Rocher de la fondation

Dans la vieille ville de Jérusalem, sur l'esplanade des Mosquées, se trouve le dôme du Rocher, reconnaissable à sa coupole dorée. Dans la tradition juive et la tradition chrétienne, ce rocher est le lieu du sacrifice d'Isaac par son père Abraham. Et c'est dans le Second Livre des Chroniques que l'on identifie le mont du Temple au mont Moriah. Plus tard, au Xe siècle avant notre ère, le roi Salomon y fera construire le Temple de Jérusalem, plusieurs fois détruit et rebâti.