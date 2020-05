Pour toute la durée du confinement, et jusqu'au 29 mai, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé. Vous pouvez adresser vos ntentions à auditeur@rcf.fr

méditation de Frère RicharD

Jean écrit : "Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils." (1 Jn 5,5-12) Frère Roger, le fondateur de Taizé, était très hésitant à imaginer la vie d’éternité. Mais il disait avec conviction : "Dieu nous aime jusque dans la vie qui ne finira pas." La vie, et à plus forte raison la vie éternelle, est une question d’amour. Dieu donne vie parce qu’il aime. Jésus a donné sa vie par amour. Dieu m’aime, et il ne cessera pas de m’aimer quand je mourrai. Que pourrait-il d’autre puisqu’il est amour ? Son amour est vie pour nous, pour toujours.

Quand on lit et prie les Psaumes, un constat s’impose : les croyants de la tradition biblique ont préféré Dieu à l’immortalité. Ils n’ont pas cherché à se survivre, à survivre à leur propre mort. Ils ont aimé la vie. Ils ont aimé Dieu, et ils ont voulu le louer à jamais. « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai l’oeuvre de Dieu », comme nous chantons avec le Psaume 118.

Je pense à une réflexion du pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer, engagé dans la résistance au régime nazie. En décembre 1943, il est en prison à Berlin. Il sait que sa vie ne tient qu’à un fil. Il attend son procès – il sera condamné à mort – et il lit beaucoup l’Ancien Testament. Il note sur un des bouts de papier qu’il réussit à faire passer à un ami et qui seront plus tard publiés sous le titre « Résistance et abandon » : "Ce n’est qu’en aimant la vie et la terre assez pour que tout semble fini lorsqu’elles sont perdues, qu’on a le droit de croire à la résurrection des morts et à un monde nouveau."

« Aimer la vie et la terre », c’est là le chemin qui conduit à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Nous croyons à la vie du monde à venir parce que nous croyons que Dieu est fidèle, fidèle à sa création, fidèle à la vie qu’ils nous a donnée. Dieu nous a donnée la vie éternelle. Elle nous est déjà donnée : elle est le Christ, elle est notre vie cachée avec lui en Dieu.

Ce soir le témoignage d’espérance nous vient du nord de l’Italie, de Stefania et Nereo de Padoue. Ils écrivent : "Le refrain qui nous accompagne depuis deux mois est: « restez chez vous ». La peur du virus nous a d’un seul coup confinés à la maison, sans pouvoir voir ceux de nos enfants qui sont loin, sans voir nos parents et grands-parents. Nous avons cessé de penser au futur de notre pays et, petit à petit, à celui du monde entier. La tristesse demeure parfois dans nos vies qui semblent recouvertes de souffrance et de douleur. Des milliers de morts n’ont même pas pu avoir auprès d’eux ceux qu’ils avaient aimés tout au long de leur vie. Parfois, l’espoir semble brûlé par l’impuissance de nos moyens et de notre prétention d’être plus forts que la mort et cette pandémie. Mais la confiance des croyants s’ouvre à l’espérance et ne peut pas s’attarder à la tristesse et la désolation. Tout au fond de nous-mêmes, nous pouvons retrouver une petite bougie qui brille d’une flamme très faible, mais vraie, claire, lumineuse. Simplement, dans une prière personelle ou en famille, une célébration ou une veillée devant l’écran avec une communauté qui attend. Celle petite lumière nous dit que nous ne sommes pas abandonés mais, au contraire, nous sommes toujours soutenus dans nos fragilités. Non pas par une nouvelle quelconque de magazine, mais par la Bonne nouvelle du Ressuscité qui est toujours à nos côtés."