Jazz à Vienne - Revivez la célébration Gospel 2017!

Depuis 37 ans, le festival Jazz à Vienne célèbre le jazz... sous toutes ses formes! Chaque année une célébration Gospel est organisée. Un rendez-vous œcuménique, qui mobilise différentes Églises chrétiennes, auquel 2.000 personnes ont répondu présent. Dimanche 2 juillet au matin, la cathédrale Saint-Maurice était comble. RCF vous a fait vivre en direct l'événement, avec en guise d'introduction, une table-ronde sur le thème "Quels chemins d'espérance?".



Table-Ronde "Quels chemins d'espérance?"

La spécificité de cette célébration Gospel, c'est l'œcuménisme. Le projet réunit des membres de l'Église protestante unie de France (ÉPUdF) et de l'Église catholique. Et notamment le pasteur Christophe Denis et le Père Philippe Rey. Cette année le thème était l'exil. "Un thème choisit pour son actualité, explique le pasteur, et qui nous rejoint intérieurement."