Prière de Taizé: avec le Christ, ne pas avoir peur de manquer

méditation de Frère luc

"Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. Le crois-tu ?" (Jn 11, 1-45)

Voici quelques pistes de réflexion sur l’Évangile de Lazare dont nous venons d’entendre un verset.

Jésus annonce à Marthe, la sœur de Lazare qui est depuis trois jours déjà dans un tombeau, une vie qui continue, même au delà la mort corporelle. Celui qui rédige le quatrième Évangile, près de 60 ans après la mort de Jésus, peut attester des fruits de l’Esprit du Ressuscité, dans sa propre vie et dans celle des Églises qui se développent dans tout le monde romain. Cette parole de Jésus peut être entendue sous l’éclairage de sa résurrection : "Même si je suis mort, je suis vivant. Je suis vivant auprès du Père et, en vous, par l’Esprit Saint. Le crois-tu ?"

Autrement dit : "Ma mort sur la croix n’est-elle pas la garantie que rien ne m’a dissuadé de donner ma vie pour vous libérer des peurs et du péché. Le pourquoi j’ai vécu, n’a pas été détruit par la mort corporelle. Car si c’est pour vous que j’ai vécu, si vous avez reconnu et reçu cet amour, s’il est fécond en vous, alors n’est-ce pas votre vie-même qui en est la preuve et les fruits que vous portez qui l’attestent ? Ne témoignent-ils pas que mon Esprit est bien actif en vous ?"

Croire en Jésus, ce n’est pas avoir une opinion sur une question, c’est manger sa chair, c’est reconnaître et accepter que sa mort n’est pas un accident ou un malheur regrettable mais bien qu’il est mort pour moi ! Découvrir que, pour lui, je compte plus que sa propre vie donne à mon existence une valeur infiniment plus grande que toutes mes ambitions personnelles.

Croire, c’est avant tout reconnaître et accepter d’être bénéficiaire d’une volonté bienveillante qui me prend sous sa protection et répond de moi... Un autre m’assume et moi je réponds en m’abandonnant à lui, en prenant appui sur lui. Par cette relation je laisse au Christ champ libre pour vivre et agir en moi, pour aimer en moi. Son Esprit peut inspirer ma vie.

Quand je saisis que c’est dans ce qui me manque, dans ma soif et ma pauvreté, que le Christ peut vraiment habiter et déployer son Esprit et sa vie, je n’ai plus peur de ce qui me manque. Ma mort même qui est ma plus grande pauvreté ne sera pas un échec, puisque le Christ peut l’habiter. Si rien ni personne ne peuvent m’enlever ma pauvreté, rien ni personne ne pourront me séparer du Christ qui vient demeurer en moi. Et je peux prier : "Je crois Seigneur, viens en aide à mon manque de foi."

Les personnes d’espérance pour ce soir : Jean-Charles et Amélie et leurs enfants, Augustin, Bertille, Gabriel, Madeleine et Joseph. C’est Jean-Charles qui nous écrit depuis Meudon (Hauts-de-Seine) : "À l'image de ce qui se passe pour des millions de Français, il faut inventer de nouvelles façons de vivre et de vivre ensemble. Dans le collège / lycée familial, les cours battent leur plein. On a du trouver un ordinateur de plus pour pouvoir assouvir la passion subite de nos élèves pour l'enseignement à distance. On se chamaille devant les écrans et le wifi devient une denrée rare. Mais je n'en entends que des tumultes lointains car je suis toujours en quarantaine dans une chambre à l'étage. Je travaille à distance, je maintiens le lien avec les amis et la famille... et Amélie me passe les plateaux repas comme à un prisonnier volontaire. Pour un hyperactif comme moi, c'est une découverte. J'attends maintenant les résultats du test que j'ai fait en drive-in pour sortir de ma caverne. Je pense à tout ce que mes collègues de la branche Parfums et cosmétiques du groupe pour lequel je travaille ont fait pour se mettre à fabriquer du gel hydroalcoolique en grande quantité et le donner aux hôpitaux et aux autres personnes en première ligne. Ces employés qui fabriquent généralement du rouge à lèvre, des crèmes de beauté et des parfums se sont reconvertis avec enthousiasme."

Ce soir nous voulons rendre grâce pour tous ces parents qui se mettent en quatre au service de leurs enfants, pour leur éviter trop d’angoisse, pour les soutenir dans leur travail scolaire. Ils continuent leur télétravail, les tâches domestiques, doivent se faire professeur, animateur, soignant…