Prière de Taizé - L'urgence de la réconciliation

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère benoît

Jésus dit: "Quand tu présentes ton offrande à l’autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis reviens et présente ton offrande." Mt 5,17-37

Le passage de l’Évangile qu’on a entendu nous vient du début du sermon sur la montagne et Jésus, au début de sa vie publique, alors qu’il chemine avec ses premiers disciples, exhorte ses amis à se laisser réconcilier. C’est un texte qui nous est cher à Taizé, parce que notre église a pour nom « église de la Réconciliation » et que la volonté d’œuvrer à la réconciliation des chrétiens se trouve au cœur de notre vocation comme communauté.

Si Jésus en parle d’une manière si claire, c’est sans doute que, pour lui, croire en Dieu et mettre la réconciliation en action dans la vie, jour après jour, sont deux réalités indissociables. « L’autel », c’est pour les contemporains de Jésus le symbole même de la présence de Dieu. Comme le disait un des premiers chrétiens, Dorothée de Gaza, si Dieu est au centre d’un cercle, et nous tout autour, en nous rapprochant de Dieu nous nous rapprochons immanquablement les uns des autres… et vice-versa.

La parole de Jésus nous appelle aussi à l’introspection, car elle nous encourage à laisser monter en nous des souvenirs difficiles : « Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi… » C’est intéressant que je sois invité à réaliser comment j’ai heurté mon frère, pas l’inverse. Ainsi, c’est à moi de me mettre à la place de l’autre… alors qu’entretenir le ressentiment est tellement plus tentant. Nous mettre en présence de Dieu et chercher la paix avec notre prochain : il n’est pas nécessaire de s’y préparer pendant des jours, ni même de finir sa prière. Non, Jésus nous dit : « Laisse ici ton offrande, non loin de l’autel, et va d’abord trouver ton frère. Tel que tu es, tu peux le faire ! »

Il nous présente cette réconciliation comme une urgence. Et on en trouve un exemple très clair quand on réfléchit à l’unité des chrétiens. Comment annoncer que Dieu est amour si nous, qui croyons en Christ, nous restons séparés ? Agir comme Jésus nous y invite, c’est enfin laisser notre vie se mettre au diapason de l’amour de Dieu. Car c’est lui qui, le premier, vient à notre rencontre, sans poser de conditions. Paix en Dieu et réconciliation avec notre prochain : peut-être un beau programme au seuil de cette semaine sainte.

Ce soir, le signe d’espérance nous est transmis par Leïla, qui vit en région parisienne et qui a été volontaire permanente à Taizé: « En bas de mon immeuble, se trouve un boulevard traversé d’un terre-plein. Il y a là, trois fois par semaine une distribution de repas pour les plus démunis. Le jour où nous avons été confinés, la distribution n’a pas eu lieu. J’ai donc contacté l’association pour proposer mon aide. Ils m’ont appelée pour aider un soir, nous étions très nombreux à venir aider pour la première fois. » Elle dit encore : « C’est très beau de voir cet élan de solidarité prendre le pas sur les peurs individuelles – même quand elles sont justifiées, et le besoin d’être en lien avec d’autres humains toujours très fort. »

Avec d’autres étudiants de l’Institut protestant de théologie, elle suit le culte proposé le samedi soir sur RCF et elle souligne combien il est précieux « de vivre ces temps de foi ensemble, de chanter et dire le Notre Père ensemble. Toutes ces nouvelles manières de prier ensemble à travers la radio, les réseaux sociaux, sont une vraie bénédiction ! »