Le rayonnement dans la citÃ© des dominicaines de Tours

Il est 8 heures. Dans la chapelle du 5, rue de la Barre à Tours, les cinq religieuses prient avant de commencer les activités de la journée. Sœur Viviane se rendra au Secours catholique pour accompagner des demandeurs d'asile, sr. Marie-Cécile renjoindra une école pour une séance de catéchèse. Quant à sr. Claudine, elle offrira des repas aux plus démunis dans une association voisine. Les Sœurs de Charité Dominicaines de la Présentation de la Sainte Vierge vivent, prient et travaillent au cœur de la ville.



Une vie de prière

Des activités nourries par la prière quotidienne. "Notre vocation religieuse nous demande, parce que sinon ça n'a pas de sens d'avoir ce cœur-à-cœur avec le Seigneur, explique sr. Viviane, et aussi cette louange ensemble, chaque jour."



Transmettre l'amour de Dieu

Toutes les cinq engagées à la suite du Christ, les religieuses souhaitent apporter leur pierre à la construction d'un monde plus juste. Les dominicaines de Tours sont issues de pays et de cultures différentes. Sr. Marie-Cécile est d'origine coréenne. "Je suis heureuse, confie-t-elle, parce que je crois en Dieu. Le monde est devenu trop matérialiste, pour moi c'est urgent que les jeunes reçoivent le bonheur." Aux jeunes à qui elle enseigne le catéchisme, la religieuse enseigne la vie intérieure et transmet l'amour de Dieu.