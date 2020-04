Odette et Maurice Galeski, protestants engagés sans limites

L'une est française née dans une famille catholique, l'autre est originaire de l'Europe centrale, né dans une famille juive. Tous deux sont aujourd'hui membres de l'Église réformée de France, engagés à Vichy dans l'oecuménisme et l'amitié judéo-chrétienne. Ils ont choisi comme pauses musicales des extraits du Köln Concert" de Keith Jarret, un instrumental Yiddish et une variation Goldberg de Bach par Glenn Gould. Dans le Puy-de-Dôme, à la frontière de l'Allier, Louis-Marie Lacroix est allé à leur rencontre.

Odette Galeski est catholique de naissance. Certaines expériences l’ont choquée. Après un camp biblique protestant, elle laisse tout tomber. " On m'a forcée à me convertir et cela m'a éloignée de tout". Un jour, elle se retrouve professeur de français pour des jeunes Allemands. Elle rencontre un jeune homme qui entre en faculté de théologie. Ils parlent de la religion, ce qui débloque chez elle la foi chrétienne. Maurice Galeski est issu de l’Europe centrale. Il a grandi dans un milieu judéo-chrétien, mélangé de pieds noirs. C’est un mélange riche culturellement, explique-t-il. "J’en étais très conscient à la sortie de mon adolescence. Je sentais en moi une part de judéité, mais j’étais confronté à l’importance du message chrétien" , précise-t-il.

MEMBRES DU CONSEIL PRESBYTERAL

Ce couple est très engagé au sein de l’Eglise protestante unie de France. Ils sont membres du conseil presbytéral. "On est coopté par des membres et élu par l’assemblée des paroissiens. Cela consiste à animer la paroisse, à la faire vivre, et à faire en sorte que tous les paroissiens trouvent ce qu’ils attendent" , explique Odette Galeski.

"On est obligés de réfléchir à la situation actuelle de notre église, de notre confession. C’est assez difficile aujourd’hui. Il y a de moins en moins de vocations, de pasteurs. On se repose davantage sur les laïcs. Il y a donc un rôle à jouer pour que notre Eglise vive et soit active, pour ne pas dire dynamique" ajoute-t-elle. Actuellement, la paroisse des Galeski est sans pasteur, ils ont d’autant plus de responsabilités pour faire vivre la communauté.