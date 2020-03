Sainte Elisabeth Ann Seton (1774-1821) 1/3 : une américaine

Inscrite au martyrologe romain le 4 Janvier, elle est la sainte patronne des veuves, des enfants proches de la mort et des instituteurs. Canonisée par saint Paul VI en 1975, sainte Elisabeth Ann Seton est la première sainte née aux Etats-Unis. Cette femme extraordinaire, réputée pour son charme et son esprit, sut donner son témoignage de chrétienne d’abord comme épouse et mère de 5 enfants, puis comme religieuse et fondatrice. Au départ chrétienne protestante, sainte Elisabeth Ann Seton professe la foi catholique à 30 ans et fonde en 1809 à Baltimore, un Institut religieux, les Sœurs de la Charité de Saint-Joseph, qui donna naissance au réseau scolaire et hospitalier états-unien. Dans ce 1er épisode de votre émission Pèlerins de Dieu à la découverte de sainte Elisabeth Ann Seton, plongez avec nous dans son enfance et son adolescence à New-York parmi l’élite sociale protestante jusqu’à son heureux mariage à 19 ans et la naissance de ses 5 enfants.

